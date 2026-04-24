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Justin Bieber tem música mais ouvida da semana, mas não ganha nada com ela

Beauty and a Beat, de Justin Bieber e Nicki Minaj, soma nove dias no topo global do Spotify, com 9 milhões de reproduções diárias

Justin Bieber: cantor se apresentou duas vezes no Festival Coachella de 2026, na Califórnia (Kevin Mazur / Colaborador/Getty Images)

Justin Bieber: cantor se apresentou duas vezes no Festival Coachella de 2026, na Califórnia (Kevin Mazur / Colaborador/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 24 de abril de 2026 às 14h16.

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A música "Beauty and a Beat", de Justin Bieber com participação de Nicki Minaj, completou nove dias no topo da parada global do Spotify. A faixa registra 9 milhões de reproduções diárias.

Lançada em 2012, a música integra o álbum "Believe". Na época, Bieber tinha 18 anos e o single chegou ao 5º lugar da Billboard Hot 100, nos Estados Unidos, e acumulou certificados de platina e diamante em diferentes países.

A retomada dos streamings ocorreu após o primeiro show de Justin Bieber no Festival Coachella, em 11 de abril. Durante a apresentação, o cantor acessou o YouTube em um notebook e exibiu clipes antigos no telão. Entre os vídeos exibidos estava "Beauty and a Beat". Desde então, a faixa chegou ao primeiro lugar global no Spotify.

Em comparação, no mesmo ranking, SWIM, do BTS, aparece em segundo lugar, com 6,4 milhões de plays diários.

Direitos da música foram vendidos em 2023

Justin Bieber não recebe nenhum valor pelo sucesso  de "Beauty and a Beat" no streaming. Isso por que o cantor vendeu seu catálogo em 2023 e mantém apenas os direitos de lançamentos posteriores, como os álbuns "SWAG" e "SWAG II", ambos de 2025.

A música e outros 289 títulos foram adquiridos pela Hipgnosis Songs Capital, do empresário Scooter Braun. Os valores oficiais não foram divulgados, mas a estimativa é de que a transação tenha envolvido US$ 200 milhões.

A empresa de Braun passou a deter os direitos autorais das músicas lançadas por Bieber até 2021.

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