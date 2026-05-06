'Efeito Coachella' colocou Justin Bieber no topo do Spotify

Justin Bieber voltou ao topo do Spotify e, desta vez, com folga.

Impulsionado pelo efeito Coachella, o cantor se tornou o artista com o maior número de ouvintes mensais da plataforma no mundo, ultrapassando a marca de 140 milhões e retomando um posto que há tempos orbitava, mas não dominava com esse fôlego.

Cantor teve pico de ouvintes depois do Coachella

Segundo dados obtidos pela Rolling Stone, Bieber bateu seu pico no último sábado, 2 de maio, ao alcançar 140,3 milhões de ouvintes mensais.

Na segunda-feira seguinte, 4 de maio, esse número já tinha subido de novo e ultrapassava 141 milhões. O crescimento foi de 42% em apenas 24 dias, um salto raro até para artistas acostumados a viver no topo.

A escalada começou pouco antes do Coachella. Em 9 de abril, Bieber somava 98,8 milhões de ouvintes mensais. No segundo fim de semana do festival, já havia saltado para 110,9 milhões.

Três dias depois, o número chegou a 118,9 milhões. O festival não só reposicionou Bieber no centro do pop como reacendeu seu catálogo inteiro em escala global.

Número 1 global com hit antigo

O impacto mais forte veio logo após o show. Em 20 de abril, Bieber registrou o maior dia de reproduções de toda a sua trajetória no Spotify, com mais de 105 milhões de streams em apenas 24 horas.

O dado ajuda a explicar por que o crescimento não ficou restrito ao burburinho do festival e se transformou em tração real dentro da plataforma.

O movimento foi puxado não só por faixas recentes, mas principalmente por hits antigos. “Beauty and a Beat”, parceria lançada com Nicki Minaj em 2012, virou um dos casos mais emblemáticos desse resgate.

A música somou 75,5 milhões de reproduções globais entre os dois fins de semana do Coachella e atualmente ocupa o primeiro lugar no Top 50 mundial da plataforma.