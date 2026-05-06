'Efeito Coachella' colocou Justin Bieber no topo do Spotify

Justin Bieber: Após alta de 42% nas reproduções, cantor se torna o artista mais ouvido do mundo no Spotify (Instagram/Reprodução)
Freelancer
Publicado em 6 de maio de 2026 às 11h23.
Justin Bieber voltou ao topo do Spotify e, desta vez, com folga.
Impulsionado pelo efeito Coachella, o cantor se tornou o artista com o maior número de ouvintes mensais da plataforma no mundo, ultrapassando a marca de 140 milhões e retomando um posto que há tempos orbitava, mas não dominava com esse fôlego.
Segundo dados obtidos pela Rolling Stone, Bieber bateu seu pico no último sábado, 2 de maio, ao alcançar 140,3 milhões de ouvintes mensais.
Na segunda-feira seguinte, 4 de maio, esse número já tinha subido de novo e ultrapassava 141 milhões. O crescimento foi de 42% em apenas 24 dias, um salto raro até para artistas acostumados a viver no topo.
A escalada começou pouco antes do Coachella. Em 9 de abril, Bieber somava 98,8 milhões de ouvintes mensais. No segundo fim de semana do festival, já havia saltado para 110,9 milhões.
Três dias depois, o número chegou a 118,9 milhões. O festival não só reposicionou Bieber no centro do pop como reacendeu seu catálogo inteiro em escala global.
O impacto mais forte veio logo após o show. Em 20 de abril, Bieber registrou o maior dia de reproduções de toda a sua trajetória no Spotify, com mais de 105 milhões de streams em apenas 24 horas.
O dado ajuda a explicar por que o crescimento não ficou restrito ao burburinho do festival e se transformou em tração real dentro da plataforma.
O movimento foi puxado não só por faixas recentes, mas principalmente por hits antigos. “Beauty and a Beat”, parceria lançada com Nicki Minaj em 2012, virou um dos casos mais emblemáticos desse resgate.
A música somou 75,5 milhões de reproduções globais entre os dois fins de semana do Coachella e atualmente ocupa o primeiro lugar no Top 50 mundial da plataforma.