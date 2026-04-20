Justin Bieber ganhou mais que Beyoncé no Coachella? Inflação mostra que não

Justin Bieber faturou mais que Beyoncé no Coachella — mas não é bem assim. Para cantar nos dois fins de semana do festival em Indio, na Califórnia, o cantor canadense embolsou US$ 10 milhões, segundo a Rolling Stone, o maior cachê da história do evento. No papel, é o artista mais bem pago que o deserto californiano já recebeu.

Na prática, Beyoncé provavelmente ainda está à frente. A cantora texana subiu ao mesmo palco oito anos antes e recebeu US$ 2 milhões a menos: cerca de US$ 8 milhões pelos dois fins de semana, segundo estimativas da People. O número, isolado, sugere desvantagem. Mas, se a inflação for levada em conta, não.

Isso porque os US$ 8 milhões de 2018, ajustados pela inflação americana acumulada de cerca de 31% no período, equivaleriam a mais de US$ 10,4 milhões em valores de hoje. Ou seja, em poder de compra real, Beyoncé ganhou mais do que Bieber. O recorde nominal é dele. O recorde real, dela.



E o cachê, no caso de Beyoncé, foi apenas o começo.

Ela transformou cada minuto de "Beychella" em material bruto para "Homecoming", documentário lançado na Netflix cujo acordo foi reportado em dezenas de milhões de dólares separadamente.

Enquanto outros artistas sobem ao palco e descem, ela subiu, filmou um longa-metragem e vendeu os direitos. O Coachella foi, para Beyoncé, menos uma apresentação do que uma sessão de produção com audiência ao vivo.



O festival, aliás, tem um histórico peculiar de transformar cancelamentos em oportunidades. Em 2018, Kanye West abandonou o evento a poucas semanas da abertura, deixando a organização em busca urgente de um substituto.

The Weeknd aceitou o chamado por US$ 8,5 milhões — US$ 8 milhões de cachê mais US$ 500 mil em produção, segundo o Fox Business.

West repetiu o cancelamento em 2019, abrindo espaço para Ariana Grande, que teria recebido cifra semelhante: cerca de US$ 8 milhões, segundo o Spin Southwest. Poucos agentes na história do entretenimento geraram tanto valor para outros artistas sem querer.



Sabrina Carpenter chegou ao Coachella 2026 por outro caminho — sem substituir ninguém, sem cancelamentos de última hora, mas como headliner por mérito próprio. O cachê estimado foi de US$ 5 milhões pelos dois fins de semana, segundo o The Tab.

A escalada dos cachês não é capricho de artistas bem assessorados. É o resultado de uma reconfiguração estrutural do mercado: após dois anos de pandemia, o público voltou aos shows disposto a pagatar mais, e os artistas chegaram às negociações com poder de barganha que não tinham antes.

O Coachella, por ser a vitrine de maior repercussão espontânea no calendário musical global, amplifica essa dinâmica. Um fim de semana em Indio vale, em cobertura de mídia e alcance nas redes, o equivalente a meses de campanha de marketing.



O que esses números não capturam é tudo o que acontece fora do cachê: direitos de transmissão, patrocínios vinculados à apresentação, o pico nas vendas de ingressos de turnê nos dias seguintes.

Bieber embolsou US$ 10 milhões e talvez tenha ficado exatamente com isso. Beyoncé embolsou US$ 8 milhões e construiu um catálogo. O Coachella deixou de ser um show e tornou-se uma transação — em que o valor que aparece nos bastidores raramente é o valor que aparece no balanço.