Como Justin Bieber saiu do YouTube para um império de US$ 200 milhões

O cantor Justin Bieber está entre os artistas mais bem-sucedidos da música pop global desde o fim dos anos 2000. Revelado ainda adolescente, ele construiu uma trajetória baseada em sucessos comerciais, forte presença digital e diversificação de receitas.

Ao longo de mais de uma década, o artista acumulou ganhos com música, turnês e contratos comerciais, consolidando uma posição relevante na indústria.

Neste mês, Bieber reafirmou seu posto ao ser headliner do Festival Coachella, onde recebeu US$ 10 milhões por dois finais de semana de apresentação, tornando-se um dos artistas mais bem pagos da história do evento .

Fortuna de Justin Bieber chega a US$ 200 milhões

A fortuna de Justin Bieber é estimada em US$ 200 milhões, segundo a dados da plataforma Celebrity Net Worth. O valor reflete receitas acumuladas ao longo da carreira e ativos ligados à exploração de sua obra musical.

Parte relevante desse patrimônio está associada à venda de seu catálogo musical, concluída por US$ 200 milhões em janeiro de 2023. O acordo envolveu 291 músicas e representou uma das maiores negociações recentes da indústria para um artista ainda na casa dos 20 anos.

UM documentário do TMZ de 2025 alegou que Bieber vendeu o catálogo porque estava à beira de um colapso financeiro. Representantes do cantor negaram a alegação.

O The Hollywood Reporter afirmou em 2022 que o cantor estava com dívida de milhões de dólares devido ao cancelamento da turnê "Justice", após diagnóstico da síndrome de Ramsay Hunt.

Do YouTube ao topo do mercado musical

Bieber iniciou a carreira publicando vídeos na internet ainda na adolescência. O conteúdo chamou a atenção do empresário Scooter Braun, que viabilizou sua entrada no mercado musical. Em 2008, o cantor passou a trabalhar com Usher, que ajudou a impulsionar sua carreira.

O primeiro grande avanço ocorreu com o lançamento de "One Time", em 2009, seguido pelo álbum "My World 2.0" (2010), que trouxe o single "Baby" em parceria com Ludacris. A música alcançou audiência global, com mais de 3,3 bilhões de visualizações no YouTube, e marcou o início da projeção internacional do cantor.

Em fevereiro de 2020, Bieber superou Elvis Presley e se tornou o artista mais jovem a ter sete álbuns em primeiro lugar na parada da Billboard.

Turnês e streaming como máquinas de receita

Ao longo da década de 2010, o cantor ampliou sua presença global com álbuns e turnês internacionais. Projetos como "Believe" (2012) e "Purpose" (2015) mantiveram desempenho elevado em vendas e streaming.

As apresentações ao vivo se tornaram uma das principais fontes de receita, com turnês que arrecadaram centenas de milhões de dólares. Em agosto de 2021, Bieber atingiu 83,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, estabelecendo recorde na plataforma.

Em 2025, o cantor lançou dois álbuns surpresa, "SWAG" e "SWAG II", seu primeiro trabalho inédito desde 2021, que renderam indicações ao Grammy nas categorias de Álbum do Ano e Melhor Álbum Vocal Pop.

Negócios, contratos e venda do catálogo

Além da música, Bieber expandiu sua atuação com contratos publicitários e parcerias com marcas globais. O cantor participou de campanhas para Adidas, Calvin Klein, ProActiv, Beats by Dre e T-Mobile, além de lançar produtos licenciados, incluindo linhas de moda (SKYLRK) e fragrâncias com a Elizabeth Arden.

A venda do catálogo musical para a Hipgnosis Songs Capital consolidou uma parte importante do patrimônio ao transformar direitos autorais em receita imediata. O acordo incluiu direitos de publicação, créditos de composição e royalties de gravações lançadas antes de 2022.

Com mais de 150 milhões de discos vendidos no mundo e múltiplos prêmios Grammy, Bieber transformou-se de sensação do YouTube em um dos artistas mais bem-sucedidos financeiramente de sua geração.