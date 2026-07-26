Samara Martins é oficializada candidata da Unidade Popular

A Unidade Popular (UP) oficializou a candidatura de Samara Martins à Presidência da República durante a convenção nacional do partido, realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo.

Samara é dentista do Sistema Único de Saúde (SUS), dirigente dos movimentos negro e de mulheres e atua no Movimento de Mulheres Olga Benario, organização que apoia a luta pelo direito à moradia, com foco em mulheres negras e de baixa renda.

A candidata terá como vice Bricio, guarda portuária, sindicalista e uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Olga Benario.

Em 2022, Samara disputou a Vice-Presidência da República pela UP na chapa liderada por Leonardo Péricles.

Entre as propostas defendidas pela candidata estão a reestatização de empresas privatizadas, a nacionalização de riquezas do país, o aumento do orçamento para áreas sociais e a realização de uma auditoria, com suspensão do pagamento da dívida pública.

*Com informações da Agência Brasil