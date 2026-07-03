Jogo entre Brasil e Noruega pode ter horário alterado por questões climáticas

A meteorologia deve alterar os horários dos dois jogos de domingo, 5, na Copa do Mundo. México x Inglaterra, que aconteceria às 21h (de Brasília), deve ser antecipado para 15h (também de Brasília), com realização antes de Brasil x Noruega, que tende a ser atrasado.

Segundo a ESPN, a princípio, a partida da Seleção Brasileira passaria de 17h para 18h (horários de Brasília), em Nova Jersey.

Na Cidade do México, onde os anfitriões enfrentam a Inglaterra, a previsão é de tempestade com raios, o que antecipa o jogo em seis horas, saindo do fim de tarde no horário local para a hora do almoço.

Isso também impacta o jogo do Brasil porque, em caso de prorrogação e pênaltis, por exemplo, as duas partidas aconteceriam simultaneamente, algo que a Fifa evita no mata-mata da Copa do Mundo.

Segundo o regulamento do Mundial, a alteração de horário dos jogos é uma prerrogativa da Fifa, por qualquer que seja o motivo – incluindo, portanto, razões climáticas.

“A Fifa tem o direito de cancelar, reagendar ou realocar um ou mais partidas (ou toda a Copa do Mundo de 2026) por qualquer razão de acordo com sua própria decisão, incluindo resultado de força maior, ou por motivos de segurança, saúde ou qualquer outra preocupação”, diz o texto.

Estado de alerta

A sensação térmica durante a partida entre Brasil e Noruega, marcada para domingo, 5, no estádio de Nova York/New Jersey, pode alcançar 39°C, conforme previsão da AccuWeather, empresa norte-americana especializada em meteorologia.

A temperatura prevista para o horário do jogo é de 34°C. No entanto, a combinação entre calor e umidade deve elevar a sensação térmica para cerca de 39°C. Mesmo em áreas cobertas por sombra, a percepção de calor deve permanecer em torno de 37°C. A umidade relativa do ar está estimada em 59%, fator que contribui para aumentar a sensação de abafamento.

O boletim meteorológico também aponta 55% de probabilidade de chuva, com possibilidade de tempestades isoladas. A previsão inclui céu com muita nebulosidade e ventos próximos de 13 km/h.

Segundo a AccuWeather, a região de Nova York pode enfrentar, ao longo desta semana, as temperaturas mais elevadas registradas desde 2013.

Onde assistir Brasil x Noruega?

O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo (5 de julho). A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (também disponível no Disney+), SBT e Globoplay.