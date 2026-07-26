Veja provável escalação do Bahia contra o Corinthians

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

O Bahia chega para o confronto após empatar fora de casa com o Atlético-MG e ampliar para três a sequência de jogos sem derrota. Já o Corinthians vive bom momento sob o comando de Fernando Diniz e venceu o Remo por 3 a 0 na última quinta-feira, no retorno após a pausa para a Copa do Mundo.

Na tabela do Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, e busca a terceira vitória consecutiva como mandante para entrar na zona de classificação para a Libertadores.

O Corinthians aparece na oitava posição, com 27 pontos. A equipe paulista venceu quatro das últimas cinco partidas na competição e tenta manter a boa fase para seguir na disputa por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Escalação do Bahia

O Bahia deve entrar em campo com Ronaldo; Roman Gomez, Ramos Mingo (Marcos Victor), David Duarte e Zé Guilherme (Luciano Juba); Nicolás Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor; Ademir, Erick Pulga e Willian José.