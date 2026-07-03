Quem é Ismail Elfath, árbitro de Brasil x Noruega que quase se aposentou após cirurgias

Ismail Elfath, árbitro escalado para Brasil x Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, tem 44 anos e representa os Estados Unidos, embora tenha nascido em Casablanca, no Marrocos.

Ele é considerado um dos juízes mais experientes da Concacaf, disputa seu segundo Mundial e chega ao mata-mata após atuar em duas partidas nesta edição do torneio.

Elfath se mudou para os Estados Unidos aos 18 anos, após ser selecionado pelo programa de vistos de diversidade do país. Instalado em Austin, ele se formou em engenharia mecânica pela Universidade do Texas. Nesse período, começou a atuar como árbitro em categorias de base para obter renda enquanto estudava. Fora do campo, também desenvolveu trajetória como executivo no setor de tecnologia.

O início na arbitragem profissional ocorreu na Major League Soccer em 2012, com entrada no quadro internacional da Fifa quatro anos depois. Ele recebeu duas vezes o prêmio de melhor árbitro da liga norte-americana. Também atuou na final do Mundial Sub-20 de 2019, esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio e apitou três jogos da Copa do Mundo de 2022. No Catar, também foi quarto árbitro da final entre Argentina e França e participou, em 2016, dos testes iniciais do VAR em atuação à beira do campo.

A seleção brasileira já enfrentou Elfath em um episódio na Copa do Mundo de 2022. Ele comandou a derrota por 1 a 0 para Camarões na fase de grupos, em jogo decidido nos acréscimos com gol de Vincent Aboubakar. Após o lance, o atacante recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O árbitro passou por um período de afastamento após uma lesão grave no joelho durante a Copa América de 2024. O quadro exigiu duas cirurgias e levou a 13 meses fora das atividades, com necessidade de novos testes físicos da Fifa e monitoramento de treinos e indicadores de recuperação. A volta às competições ocorreu após esse processo, com presença em jogos da Copa do Mundo de 2026, incluindo Holanda x Japão, empate por 2 a 2, e Espanha x Uruguai, vitória espanhola por 1 a 0, que recebeu críticas da imprensa local pelo controle da partida.

A escala para Brasil x Noruega mantém Elfath em atividade no torneio, após a sequência recente de partidas sob avaliação da Fifa.

Onde assistir Brasil x Noruega?

O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo (5 de julho), às 17h (horário de Brasília). A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (também disponível no Disney+), SBT e Globoplay.