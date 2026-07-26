Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja provável escalação do Corinthians contra o Bahia

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere

SAO PAULO, BRAZIL - MARCH 22: Yuri Alberto of Corinthians celebrates afte scoring the first goal of his team rduring a Brasileirao 2026 match between Corinthians and Flamengo at Neo Quimica Arena on March 22, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

SAO PAULO, BRAZIL - MARCH 22: Yuri Alberto of Corinthians celebrates afte scoring the first goal of his team rduring a Brasileirao 2026 match between Corinthians and Flamengo at Neo Quimica Arena on March 22, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h44.

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

O Bahia chega embalado após empatar fora de casa com o Atlético-MG e acumular uma sequência de três jogos sem perder. Já o Corinthians vive boa fase sob o comando de Fernando Diniz e venceu o Remo por 3 a 0 na última quinta-feira, no retorno após a pausa para a Copa do Mundo.

Na tabela do Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, e tenta conquistar a terceira vitória consecutiva como mandante para entrar na zona de classificação para a Libertadores.

O Corinthians aparece em oitavo lugar, com 27 pontos. A equipe paulista venceu quatro das últimas cinco partidas na competição e tenta manter a sequência positiva para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Escalação do Corinthians

O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.

Acompanhe tudo sobre:FutebolCorinthians

Mais de Esporte

Veja a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o São Paulo

Veja a provável escalação do São Paulo para o jogo contra o Flamengo

Norris vence GP da Hungria; veja classificação do Mundial de pilotos da F1

Melissa Vargas nasceu na Turquia? Veja altura e onde joga a algoz do Brasil na VNL

Mais na Exame

Brasil

CNH Social: como solicitar carteira de motorista gratuita para pessoas de baixa renda

Mundo

Tribunal rejeita pedido de Trump sobre voto por correio

Esporte

Veja a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o São Paulo

Casual

Jetour T2 4x4 entrega valentia no off-road e ótimo espaço interno