Veja provável escalação do Corinthians contra o Bahia

SAO PAULO, BRAZIL - MARCH 22: Yuri Alberto of Corinthians celebrates afte scoring the first goal of his team rduring a Brasileirao 2026 match between Corinthians and Flamengo at Neo Quimica Arena on March 22, 2026 in Sao Paulo, Brazil. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h44.
Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.
A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.
O Bahia chega embalado após empatar fora de casa com o Atlético-MG e acumular uma sequência de três jogos sem perder. Já o Corinthians vive boa fase sob o comando de Fernando Diniz e venceu o Remo por 3 a 0 na última quinta-feira, no retorno após a pausa para a Copa do Mundo.
Na tabela do Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, e tenta conquistar a terceira vitória consecutiva como mandante para entrar na zona de classificação para a Libertadores.
O Corinthians aparece em oitavo lugar, com 27 pontos. A equipe paulista venceu quatro das últimas cinco partidas na competição e tenta manter a sequência positiva para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.
O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.