Veja provável escalação do Corinthians contra o Bahia

Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, 26, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

O Bahia chega embalado após empatar fora de casa com o Atlético-MG e acumular uma sequência de três jogos sem perder. Já o Corinthians vive boa fase sob o comando de Fernando Diniz e venceu o Remo por 3 a 0 na última quinta-feira, no retorno após a pausa para a Copa do Mundo.

Na tabela do Brasileirão, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 30 pontos, e tenta conquistar a terceira vitória consecutiva como mandante para entrar na zona de classificação para a Libertadores.

O Corinthians aparece em oitavo lugar, com 27 pontos. A equipe paulista venceu quatro das últimas cinco partidas na competição e tenta manter a sequência positiva para seguir na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Escalação do Corinthians

O Corinthians deve entrar em campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele (Allan), André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Yuri Alberto.