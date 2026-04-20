Quem é Hailey Bieber? De modelo a bilionária — como ela construiu um império da beleza

Hailey Bieber: modelo vendeu empresa por bilhões à elf (Don Arnold / Colaborador/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h36.
Última atualização em 20 de abril de 2026 às 13h38.
Hailey Rhode Bieber nasceu em 22 de novembro de 1996, em Tucson, no Arizona. Filha do ator Stephen Baldwin e da designer brasileira Kennya Deodato (neta do músico Eumir Deodato), ela fala português. Antes de qualquer negócio, foi bailarina clássica por doze anos. Parou quando foi descoberta como modelo aos 16 e assinou com a Ford Models.
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A carreira na moda avançou com rapidez. Em 2016, migrou para a IMG Models e desfilou ao lado de Miranda Kerr e Alessandra Ambrosio.
Acumulou campanhas para Ralph Lauren, Tommy Hilfiger e Guess, e virou capa de Vogue, Glamour e Marie Claire. Em 2019, casou com o cantor Justin Bieber. Em agosto de 2024, nasceu o primeiro filho do casal.
A proposta contrariava a lógica do mercado de beleza: três produtos no lançamento, preços acessíveis e portfólio enxuto, em um setor dominado por rotinas de dez etapas. Em três dias, o estoque esgotou. Em onze dias, a marca cruzou oito dígitos em faturamento.
O crescimento foi sustentado pelo TikTok, por lançamentos que geravam fila antes de chegar às prateleiras e por uma fundadora que funcionava como produto em si.
No ano fiscal encerrado em março de 2025, a Rhode registrou US$ 212 milhões em receita anual, operando com apenas dez SKUs em modelo direto ao consumidor.
Em 2024, tornou-se a marca número um em Earned Media Value no segmento de skincare, com crescimento de 367%, segundo análises de creator marketing.
Com esses números, a Rhode não precisou procurar comprador. Em 28 de maio de 2025, a e.l.f. Beauty anunciou a aquisição da marca por até US$ 1 bilhão.
O negócio previu US$ 800 milhões no fechamento — US$ 600 milhões em caixa e US$ 200 milhões em ações da e.l.f. —, mais um earn-out potencial de até US$ 200 milhões atrelado ao desempenho da marca nos três anos seguintes.
O J.P. Morgan, assessor financeiro da transação ao lado da Moelis & Company, descreveu o acordo como a venda bilionária mais rápida da história da indústria de beleza.
O mercado reagiu na mesma velocidade. As ações da e.l.f. dispararam mais de 25% no dia do anúncio. Analistas do Goldman Sachs classificaram a operação como positiva estrategicamente, citando a expansão da compradora no segmento de skincare premium e a diversificação da base de clientes. Para a e.l.f., foi a maior aquisição de sua história — superando a compra da Naturium, em 2023, por US$ 355 milhões.
Hailey permaneceu na empresa como chief creative officer e head de inovação. No trimestre seguinte ao fechamento, a Rhode alcançou o posto de marca número um em vendas na Sephora América do Norte, segundo Tarang Amin, CEO da e.l.f.
A venda não desacelerou a Rhode. No Coachella 2026, menos de um ano após o fechamento do negócio, a marca montou um pop-up co-patrocinado pela Sephora no festival.
O "Rhode World" gerou US$ 10 milhões em Media Impact Value no primeiro fim de semana — o maior índice entre todas as marcas de beleza presentes no evento, segundo a Launchmetrics. Uma única postagem no TikTok respondeu por US$ 429 mil desse total. Sem publicidade paga.
No mesmo fim de semana, a Rhode lançou o Spotwear — linha de adesivos para acne desenhados por Justin Bieber, com referências ao festival. O produto esgotou horas após o show do cantor.
Aos 29 anos, Hailey Bieber já não precisa de passarela para movimentar mercado. A marca faz isso por ela.