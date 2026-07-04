Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Fifa conversa com Justin Bieber para apresentação histórica na decisão da Copa do Mundo

Segundo o TMZ, cantor está em negociações para participar do primeiro show de intervalo da história das finais da Copa do Mundo

Justin Bieber: Artista canadense pode dividir o palco com grandes nomes da música no MetLife Stadium, em 19 de julho (BRUCE BENNETT/AFP)

Justin Bieber: Artista canadense pode dividir o palco com grandes nomes da música no MetLife Stadium, em 19 de julho (BRUCE BENNETT/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de julho de 2026 às 06h00.

A final da Copa do Mundo de 2026 pode ganhar mais um ingrediente de peso. Segundo o TMZ, Justin Bieber está em negociações com a Fifa para integrar o show do intervalo da decisão do torneio, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Negociações em andamento

De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, dirigentes da Fifa discutem a inclusão do cantor canadense em um elenco que já reúne nomes de destaque da música internacional. Caso o acordo seja fechado, Bieber participará do primeiro show de intervalo realizado na história das finais da Copa do Mundo.

A presença do artista é vista como um movimento natural após sua participação na cerimônia de abertura do Mundial. Na ocasião, Justin Bieber e Hailey Bieber acompanharam o evento de perto e o cantor fez uma apresentação exclusiva da música "Yukon" para convidados da área VIP.

Retorno aos grandes palcos

A possível apresentação ganha destaque porque surge poucos dias após o TMZ informar que Bieber não pretende iniciar uma nova turnê neste momento. Um show único na final da Copa, porém, teria um caráter especial devido à dimensão global do evento.

O cantor vive uma fase de retomada na carreira, impulsionada pelo lançamento de dois álbuns (o "SWAG" e o SWAG II") e a apresentação nos dois finais de semana como headliner do Coachella 2026.

Show histórico

A decisão da Copa de 2026 marcará a estreia de um show de intervalo inspirado no formato do Super Bowl. A produção terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay, e já conta com atrações anunciadas como Madonna, Shakira e BTS.

Acompanhe tudo sobre:Justin BieberCopa do Mundo

Mais de Pop

'Jaspion' ganha exibição gratuita no YouTube em homenagem a Hikaru Kurosaki

Spotify remove 500 mil reproduções após suspeita de manipulação ligada a apostas

Madison Square Garden: quanto custa alugar a arena do casamento de Taylor Swift?

Após sucesso de 'Backrooms', 'The Mandela Catalogue' será transformado em filme

Mais na Exame

Negócios

Clube iFood já beneficia mais de 53 mil professores pelo programa do MEC

Ciência

Defeito microscópico em diamante pode ajudar a criar eletrônicos do futuro

Inteligência Artificial

IA generativa na escola: trapaça ou evolução do aprendizado?

Esporte

Corrida sprint da F1 hoje: veja horário, onde assistir e o grid do GP da Grã-Bretanha