Fifa conversa com Justin Bieber para apresentação histórica na decisão da Copa do Mundo

A final da Copa do Mundo de 2026 pode ganhar mais um ingrediente de peso. Segundo o TMZ, Justin Bieber está em negociações com a Fifa para integrar o show do intervalo da decisão do torneio, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Negociações em andamento

De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, dirigentes da Fifa discutem a inclusão do cantor canadense em um elenco que já reúne nomes de destaque da música internacional. Caso o acordo seja fechado, Bieber participará do primeiro show de intervalo realizado na história das finais da Copa do Mundo.

A presença do artista é vista como um movimento natural após sua participação na cerimônia de abertura do Mundial. Na ocasião, Justin Bieber e Hailey Bieber acompanharam o evento de perto e o cantor fez uma apresentação exclusiva da música "Yukon" para convidados da área VIP.

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Retorno aos grandes palcos

A possível apresentação ganha destaque porque surge poucos dias após o TMZ informar que Bieber não pretende iniciar uma nova turnê neste momento. Um show único na final da Copa, porém, teria um caráter especial devido à dimensão global do evento.

O cantor vive uma fase de retomada na carreira, impulsionada pelo lançamento de dois álbuns (o "SWAG" e o SWAG II") e a apresentação nos dois finais de semana como headliner do Coachella 2026.

Show histórico

A decisão da Copa de 2026 marcará a estreia de um show de intervalo inspirado no formato do Super Bowl. A produção terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay, e já conta com atrações anunciadas como Madonna, Shakira e BTS.