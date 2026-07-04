Fifa conversa com Justin Bieber para apresentação histórica na decisão da Copa do Mundo

Justin Bieber: Artista canadense pode dividir o palco com grandes nomes da música no MetLife Stadium, em 19 de julho (BRUCE BENNETT/AFP)
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Publicado em 4 de julho de 2026 às 06h00.
A final da Copa do Mundo de 2026 pode ganhar mais um ingrediente de peso. Segundo o TMZ, Justin Bieber está em negociações com a Fifa para integrar o show do intervalo da decisão do torneio, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, dirigentes da Fifa discutem a inclusão do cantor canadense em um elenco que já reúne nomes de destaque da música internacional. Caso o acordo seja fechado, Bieber participará do primeiro show de intervalo realizado na história das finais da Copa do Mundo.
A presença do artista é vista como um movimento natural após sua participação na cerimônia de abertura do Mundial. Na ocasião, Justin Bieber e Hailey Bieber acompanharam o evento de perto e o cantor fez uma apresentação exclusiva da música "Yukon" para convidados da área VIP.
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A possível apresentação ganha destaque porque surge poucos dias após o TMZ informar que Bieber não pretende iniciar uma nova turnê neste momento. Um show único na final da Copa, porém, teria um caráter especial devido à dimensão global do evento.
O cantor vive uma fase de retomada na carreira, impulsionada pelo lançamento de dois álbuns (o "SWAG" e o SWAG II") e a apresentação nos dois finais de semana como headliner do Coachella 2026.
A decisão da Copa de 2026 marcará a estreia de um show de intervalo inspirado no formato do Super Bowl. A produção terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay, e já conta com atrações anunciadas como Madonna, Shakira e BTS.