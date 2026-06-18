De Hailey Bieber a Travis Scott: celebridades gringas que estão apoiando o Brasil

Famosos que torcem para o Brasil: Celebridades internacionais vêm chamando atenção ao declarar apoio ao Brasil durante o Mundial de 2026
Freelancer
Publicado em 18 de junho de 2026 às 20h31.
A trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 não tem mobilizado apenas os torcedores do país. Diversas celebridades internacionais aproveitaram as redes sociais para demonstrar apoio ao Brasil durante a competição.
Entre cantores, atores e influenciadores, muitos nomes conhecidos pelo público brasileiro passaram a compartilhar mensagens de incentivo e até celebrar resultados da equipe comandada por Carlo Ancelotti.
Anahi e Poncho torcendo para o Brasil na copa do mundo 🥹🇧🇷❤️ pic.twitter.com/VfOBd9y97j
— lucas ⭐️ (@lucasportilla) June 16, 2026
A empresária de 29 anos, esposa do cantor Justin Bieber, nunca escondeu suas origens brasileiras. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, a modelo é filha e neta de brasileiras, ascendência que carrega com orgulho. A mãe de Jack Blues Bieber já chegou a morar um período na Bahia, durante a adolescência.
Em seu Instagram, antes do jogo Brasil x Marrocos, Hailey compartilhou um reels do perfil oficial da Copa do Mundo Fifa que exaltava diferentes épocas da seleção brasileira.
A rapper fez questão de acompanhar de perto a estreia da Seleção Brasileira na Copa de 2026, realizada no último sábado, 13. Nicki Minaj assistiu à partida de uma área VIP do MetLife Stadium, em Nova Jersey, e chamou atenção ao posar para fotos ao lado de Ronaldinho Gaúcho.
Nicki Minaj with Ronaldinho and Diego Fernandez at the 2026 FIFA WORLD CUP pic.twitter.com/5uqtyFKBt0
— N!CKI MEDIA (@slykay30) June 15, 2026
Amigo de Vini Jr., autor do gol brasileiro no empate contra o Marrocos, Travis Scott demonstrou seu apoio à Seleção nas redes sociais ao exibir com entusiasmo uma camisa do Brasil que recebeu de presente do atacante. O rapper também marcou presença no MetLife Stadium para acompanhar Brasil x Marrocos, no dia 13 e chegou a aparecer na transmissão oficial incentivando a equipe brasileira.
QUE DUPLA!
Travis Scott postou a camiseta do Brasil que recebeu do Vini Jr. 🇧🇷🤎 pic.twitter.com/cA2qBkryTw
— Travis Scott Brasil (@PortalTravisBRA) June 13, 2026
O cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, também amigo de Vinicius Júnior, marcou presença no MetLife Stadium para assistir ao empate entre Brasil e Marrocos pela primeira rodada da Copa do Mundo. O cantor posou com a camisa da Seleção Brasileira ao lado da atriz Lizzy Greene.
Rauw Alejandro junto a Lizzy Greene y la productora Zulan en el palco de el Estadio Nueva York Nueva Jersey ayer en el partido de Brasil vs. Marruecos ✨ pic.twitter.com/8k4HNYsWWD
— RAUW ALEJANDRO SUPPORT (@elzorrosupport) June 14, 2026
O Brasil vai enfrentar, na próxima sexta-feira, 19, o Haiti, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O terceiro confronto será contra a Escócia, na quarta-feira, 24, às 19h.