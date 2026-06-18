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De Hailey Bieber a Travis Scott: celebridades gringas que estão apoiando o Brasil

Cantores, atores e influenciadores de diferentes países usaram as redes sociais para demonstrar carinho pela Seleção Brasileira

Famosos que torcem para o Brasil: Celebridades internacionais vêm chamando atenção ao declarar apoio ao Brasil durante o Mundial de 2026

Famosos que torcem para o Brasil: Celebridades internacionais vêm chamando atenção ao declarar apoio ao Brasil durante o Mundial de 2026

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 18 de junho de 2026 às 20h31.

A trajetória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 não tem mobilizado apenas os torcedores do país. Diversas celebridades internacionais aproveitaram as redes sociais para demonstrar apoio ao Brasil durante a competição.

Entre cantores, atores e influenciadores, muitos nomes conhecidos pelo público brasileiro passaram a compartilhar mensagens de incentivo e até celebrar resultados da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Anahí e Poncho reforçam carinho pelo Brasil

Declarados fãs do Brasil, Anahí e Alfonso Herrera se reencontraram no programa de entrevistas do ator, Encuentros Sin Fronteras con Alfonso Herrera, da ESPN México. Durante a conversa, o eterno Miguel de Rebelde aproveitou para perguntar à intérprete de Mia Colucci qual seleção ela gostaria de ver levantando a taça da Copa do Mundo de 2026.
“Quem você acha que vai ser campeão do mundo?”, perguntou Herrera. “Ah, o México, obviamente. Como poderia ser de outro jeito?”, respondeu a mexicana. Ele continuou: “Mas se você pudesse escolher, qualquer Seleção, ficaria com qual?”. “Ahh, com quem?! É dos bem-nascidos ser agradecidos, filho… Brasil! Claro que sim!”, escolheu Anahí, que foi endossado pelo ator.

Hailey Bieber

A empresária de 29 anos, esposa do cantor Justin Bieber, nunca escondeu suas origens brasileiras. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, a modelo é filha e neta de brasileiras, ascendência que carrega com orgulho. A mãe de Jack Blues Bieber já chegou a morar um período na Bahia, durante a adolescência.

Em seu Instagram, antes do jogo Brasil x Marrocos, Hailey compartilhou um reels do perfil oficial da Copa do Mundo Fifa que exaltava diferentes épocas da seleção brasileira.

Hailey Bieber compartilhou um reels sobre a Seleção Brasileira (Reprodução / Instagram) (Reprodução/Instagram)

Nicki Minaj entra na onda verde e amarela

A rapper fez questão de acompanhar de perto a estreia da Seleção Brasileira na Copa de 2026, realizada no último sábado, 13. Nicki Minaj assistiu à partida de uma área VIP do MetLife Stadium, em Nova Jersey, e chamou atenção ao posar para fotos ao lado de Ronaldinho Gaúcho.

Travis Scott surpreende torcedores

Amigo de Vini Jr., autor do gol brasileiro no empate contra o Marrocos, Travis Scott demonstrou seu apoio à Seleção nas redes sociais ao exibir com entusiasmo uma camisa do Brasil que recebeu de presente do atacante. O rapper também marcou presença no MetLife Stadium para acompanhar Brasil x Marrocos, no dia 13 e chegou a aparecer na transmissão oficial incentivando a equipe brasileira.

Rauw Alejandro também esteve no MetLife

O cantor porto-riquenho Rauw Alejandro, também amigo de Vinicius Júnior, marcou presença no MetLife Stadium para assistir ao empate entre Brasil e Marrocos pela primeira rodada da Copa do Mundo. O cantor posou com a camisa da Seleção Brasileira ao lado da atriz Lizzy Greene.

Próximos jogos do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil vai enfrentar, na próxima sexta-feira, 19, o Haiti, às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O terceiro confronto será contra a Escócia, na quarta-feira, 24, às 19h.

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