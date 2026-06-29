Nos acréscimos, Brasil vira sobre o Japão e avança para as oitavas da Copa do Mundo

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Gabriel Martinelli #22 of Brazil celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 29 de junho de 2026 às 16h02.
Última atualização em 29 de junho de 2026 às 16h12.
Foi com emoção. Muita emoção. Aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil conseguiu algo que não realizava desde 2014: uma virada na Copa do Mundo.
Aos 50 minutos do segundo tempo, Gabriel Martinelli marcou o segundo gol que colocou o Brasil nas oitavas de final.
Nos primeiros 10 minutos, a dupla de zaga brasileira estava no campo de defesa japonês, tamanha pressão que fazia a seleção de Ancelotti. Mesmo assim, poucas chances foram criadas. Os asiáticos tinham paciência e conseguiam ter tranquilidade durante a posse de bola.
Aos 13 minutos, Matheus Cunha arrancou em velocidade e chutou com perigo, que fez o goleiro japonês Suzuki jogar a bola para escanteio
Até a pausa para a hidratação, o Brasil não conseguiu levar muito perigo para o gol do adversário, que seguiu com uma marcação firme.
Em erro na saída de bola de Danilo, aos 28 minutos, Sano acertou chute certeiro de fora da área, sem chances para Alisson.
Matheus Cunha tentou um chute aos 38, mas pegou fraco na bola. O meio de campo não funcionava, foi pouco inspirado e errava passes. Vini Jr. esteve apagado.
Ancelotti voltou com Endrick no lugar de Lucas Paquetá, que novamente não esteve bem.
Aos seis minutos, em bom cruzamento de Danilo, Bruno Guimarães acertou cabeçada em cima do goleiro Suzuki. Dois minutos depois, num lance incrível, Casemiro cabeceou na pequena área e a bola bateu no zagueiro, em Suzuki e não entrou.
A pressão deu resultado. Em cruzamento pela esquerda de Gabriel Magalhães, Casemiro, dessa vez, acertou a cabeçada e empatou a partida.
Aos 12 minutos, Vini Jr. finalmente apareceu. Deu uma caneta no meio de campo e chegou até a grande área. De bico, à la Romário, a bola resvalou no goleiro Suzuki e caprichosamente bateu na trave.
Num momento de desatenção, o Japão chegou aos 18 minutos e Ueda arriscou de fora da área, tendo que fazer Alisson defender em dois tempos.
Aos 20, Matheus Cunha saiu e entrou Gabriel Martinelli, que iria mudar a história do jogo.
Depois da pausa para hidratação, o jogo perdeu em intensidade. Mesmo assim, o Brasil se manteve melhor, com mais posse de bola, enquanto o Japão só se defendia.
Já nos acréscimos do segundo tempo, Ancelotti tirou Casemiro e colocou Fabinho.
E aos 50 minutos, Martinelli num belo chute, deu números finais à partida, colocando o Brasil nas oitavas de final. O sonho do hexa continua. O próximo jogo será no domingo, às 17h, contra Noruega ou Costa do Marfim.