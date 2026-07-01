Haaland demonstra confiança antes de jogo contra o Brasil: 'O que vier será um bônus'

O jogador Erling Haaland afirmou que a Noruega disputará as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante do Brasil "sem pressão". A declaração foi feita ao site oficial da Fifa após a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, na qual o atacante marcou um dos gols da equipe.

A classificação foi tratada pelo camisa 9 como um momento marcante para o futebol norueguês. "É histórico, parece inacreditável", disse o jogador do Manchester City à Fifa.

Depois de voltar a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos, a Noruega enfrentará a seleção brasileira no próximo domingo, 5. Na avaliação de Haaland, o time chega ao duelo com a sensação de já ter alcançado um objetivo importante na competição.

"É incrível, então tudo o que vier agora será um bônus. Agora podemos jogar com menos pressão e simplesmente aproveitar, porque acho que nunca mais teremos essa sensação", Erling Haaland, atacante da Noruega, à Fifa.

O gol decisivo da vitória sobre a Costa do Marfim saiu aos 41 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a Noruega conquistou seu primeiro triunfo em um confronto eliminatório de Copa do Mundo e voltou às oitavas de final do torneio, fase que havia alcançado pela última vez em 1998.

Após a partida, o meio-campista Patrick Berg ressaltou a capacidade de decisão de Haaland. "Essa é a questão sobre ele. Ele pode passar o jogo inteiro esperando e, quando o momento chega, está sempre no lugar certo, na hora certa. É um atacante de altíssimo nível e estamos muito felizes por tê-lo na nossa equipe", disse à Fifa.

Veículos da imprensa internacional também destacaram Haaland como uma das principais preocupações para o Brasil. As análises apontam que a seleção brasileira não conta com um jogador de características semelhantes, capaz de decidir uma partida a qualquer instante, e evitam indicar um favorito para o confronto.

Quando será o jogo do Brasil contra Noruega?

A seleção brasileira garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Japão nesta segunda-feira, 29, no estádio NRG, em Houston. Com a classificação assegurada, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora aguarda a definição do próximo adversário.

O Brasil volta a campo no domingo, 5, às 17h (de Brasília), para enfrentar o vencedor do duelo entre Noruega e Costa do Marfim. As equipes, que terminaram na segunda colocação dos grupos I e E, respectivamente, disputam a vaga nesta terça-feira, 30, às 14h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.