EUA deportam ex-jogador da NFL nascido no Quênia

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) anunciou a deportação de Daniel Adongo, primeiro jogador da NFL nascido no Quênia, por permanecer no país após o vencimento de seu visto e por possuir antecedentes criminais.

Segundo o órgão, Adongo, que atuou como linebacker pelo Indianapolis Colts entre 2013 e 2015, permaneceu nos Estados Unidos depois que seu visto expirou, em 2016. A deportação foi realizada na última segunda-feira.

O ICE informou ainda que o ex-atleta foi preso diversas vezes no estado de Indiana nos últimos nove anos por acusações como intimidação, agressão e perturbação da ordem pública.

Em 2020, Adongo foi condenado a quase um ano de prisão por danos à propriedade privada.

As acusações mais recentes foram enquadradas na Lei Laken Riley, sancionada pelo presidente Donald Trump em janeiro de 2025. A legislação determina a detenção obrigatória, sem direito à fiança, de determinados imigrantes em situação irregular acusados de crimes específicos.

"Esse indivíduo representava claramente uma ameaça à comunidade, que está mais segura após sua remoção. Todos os que violarem as leis de imigração serão responsabilizados, incluindo ex-atletas profissionais", afirmou Douglas Thompson, diretor assistente do escritório do ICE em Chicago.

A deportação ocorre em meio ao aumento das prisões de imigrantes nos Estados Unidos. Em junho, ICE e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) realizaram mais de 43 mil detenções, o maior número desde o início do segundo mandato de Donald Trump, em janeiro de 2025.

*Com informações da EFE