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Fase de grupos copa 2026

Veja a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o São Paulo

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro

Brasileirão: Flamengo soma 37 pontos em 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas (Gilvan de Souza/Flamengo/Reprodução)

Brasileirão: Flamengo soma 37 pontos em 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas (Gilvan de Souza/Flamengo/Reprodução)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 26 de julho de 2026 às 14h05.

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Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, 26, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida, válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

O Flamengo chega embalado após golear a Chapecoense por 4 a 0 na Arena Condá. Já o São Paulo tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR, em Bragança Paulista.

Na tabela do Brasileirão, o Flamengo soma 37 pontos em 18 partidas, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas. O time carioca tem um jogo a menos que o líder Palmeiras, que aparece com 44 pontos.

O São Paulo ocupa a 12ª colocação, com 25 pontos em 19 jogos. A equipe paulista acumula sete vitórias, quatro empates e oito derrotas na competição.

Escalação do Flamengo

O Flamengo deve entrar em campo com Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Lorran, Pedro e Bruno Henrique.

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