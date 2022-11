Em live commerce, banco PAN trará, ao vivo, as melhores ofertas da Black Friday

Até 25 de novembro – e especialmente neste dia – todas as atenções dos consumidores deverão estar voltadas para a Black Friday. Ofertas e mais ofertas serão anunciadas até a data, além das inevitáveis pegadinhas. Para ajudar os consumidores a fugir dessas últimas e aproveitar ao máximo a data, o Banco PAN fará uma live commerce sobre o tema no dia 23 de novembro, às 20h. Onde? No TikTok (clique aqui para assistir).

Criada em parceria com a Mastercard, a live será apresentada pela influenciadora Pati Ramos, que tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram, e terá a participação de dois especialistas em tecnologia: Bruno Lagoela, do canal Escolha Segura, e Rod Grossi.

O trio fará uma espécie de caçada, ao vivo, para apresentar os melhores produtos da Black Friday em oferta. A ação também promete review dos campeões de procura entre as seguintes categorias: TVs, notebooks, smartphones, airfryers e videogames. Fones, eletroportáteis, geladeiras, frigobares e robôs aspiradores também vão estar no radar do trio.

A live commerce, como é de imaginar, estará no clima da Copa do Mundo, que começa no próximo dia 20. Muitos brasileiros, você pode apostar, vão aproveitar a Black Friday para se equipar para o Mundial, que termina só no dia 18 de dezembro.

Historicamente, uma quantidade impressionante da população só troca de TV em anos de Copa. Tudo para conferir os lances de Neymar e companhia da melhor forma possível – lembrando que neste ano pode vir o hexa.

O evento também é uma excelente desculpa para quem sempre sonhou em ter uma airfryer para chamar de sua – com um equipamento do tipo, dá para preparar petiscos, em instantes, em cada um dos jogos.

Black Friday com cashback

A ação comandada pela Pati Ramos é voltada tanto para clientes como para não clientes do Banco PAN. As ofertas poderão ser conferidas por meio da Loja PAN. Além disso, quem utilizar o cartão Buscapé Master Gold, por sinal, terá 1% de cashback. Sem anuidade, o cartão oferece garantia estendida e proteção de preço. Em outras palavras, se depois da compra você encontrar o mesmo produto à venda com preço menor, o cartão te devolve a diferença.

O que é a Loja PAN?

Não conhece a Loja PAN? Ela vende uma infinidade de produtos como eletrodomésticos, celulares, notebooks, móveis, itens de decoração, games, artigos para pets, ferramentas, brinquedos e cosméticos. Para acessá-la, basta clicar no aplicativo do PAN. A loja oferece descontos exclusivos em produtos vendidos por parceiros do banco, além do já citado cashback e outras vantagens.

Para a obtenção do cashback, convém explicar, você precisa realizar a compra diretamente pelo navegador do seu celular no site da loja parceira. E isso sem interromper a navegação.

Se receber um aviso para abrir o app da loja parceira, clique em “recusar” e continue a navegação pelo navegador do seu celular. Também é necessário estar logado no site da loja parceira do início ao fim e limpar o carrinho antes de começar a fazer essa compra.

O valor do cashback, faltou dizer, varia de loja para loja. Ele é calculado sobre o valor da compra, excluindo o frete e demais encargos. A quantia obtida é depositada diretamente na sua conta digital PAN em até 45 dias após a entrega do produto. Não é necessário pedir resgate, pois o crédito é automático. Você pode conferir os créditos de cashback, incluindo aqueles que estão em processo de liberação, no próprio app do PAN.

O boom das live commerces

Na pandemia, as live commerces, surgidas na China, caíram nas graças dos consumidores. Faz sentido. Elas incentivam o consumo, estimulam a curiosidade do público, apresentam vantagens e ainda servem para tirar dúvidas.

Cerca de 50 mil transmissões do tipo foram realizadas por dia em 2020, somando, ao todo, mais de 50 bilhões de visualizações. Pelas contas da KPMG e da Ali Research, elas movimentam mais de 1 trilhão de iuanes por ano.

De acordo com o estudo Usage of live commerce in Brazil 2021, da plataforma Statista, oito entre dez consumidores usaram novas ferramentas como WhatsApp e redes sociais para adquirir produtos do ano passado.

Segundo o levantamento, 10% dos entrevistados assistiram a alguma live commerce no ano passado e metade dessa turma aproveitou a oportunidade para comprar alguma coisa. E 88% disseram que voltariam a conferir uma live commerce. Imagina uma que envolve a Black Friday…