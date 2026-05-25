Como usar o FGTS para quitar dívidas no Desenrola a partir de hoje

A partir desta segunda-feira, 25, trabalhadores podem usar até 20% do saldo do Fundo de Garantia (FGTS)para quitar débitos bancários em atraso pelo Novo Desenrola Brasil.

A modalidade está disponível pelo aplicativo do fundo e pode movimentar até R$ 8,2 bilhões em recursos.

Quem pode participar?

O programa é voltado a trabalhadores com renda mensal de até R$ 8.105 (equivalente a 5 salários-mínimos). As dívidas elegíveis são exclusivamente financeiras: cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC). Dívidas com outros tipos de credores não se enquadram no programa.

Quanto do FGTS posso usar?

Cada trabalhador pode utilizar até 20% do saldo disponível no FGTS. O valor mínimo do fundo disponível para a renegociação é de R$ 1 mil. Para uma pessoa que tem R$ 3 mil de saldo no FGTS, os 20% equivaleriam a R$ 600. No entanto, pela regra, ela poderá utilizar R$ 1 mil.

Tanto contas ativas quanto inativas do FGTS podem ser usadas. O sistema prioriza o saque das contas inativas, aquelas de empregos anteriores, onde o saldo não cresce mais. Se o valor nessas contas for insuficiente para cobrir o montante necessário é que os recursos da conta ativa (do emprego atual) serão utilizados.

Quem aderiu ao saque-aniversário precisa ficar atento. Ao usar o FGTS pelo Desenrola, os saques anuais do aniversário e a contratação de novas antecipações ficam suspensos temporariamente. O trabalhador não poderá fazer novos saques nem tomar crédito com o fundo como garantia enquanto o saldo utilizado não for reposto na conta.

Quem já tinha antecipações contratadas — aqueles empréstimos em que o saldo do aniversário serve de garantia — também pode usar o FGTS pelo Desenrola, mas apenas até o limite do valor efetivamente devido a cada instituição financeira. O restante do saldo comprometido continua bloqueado, nas mesmas condições do contrato original.

Como funciona na prática? Passo a passo

1. Acesse o aplicativo do FGTS :Abra o app oficial do FGTS e consulte o saldo disponível para uso no programa. A funcionalidade já está ativa a partir de hoje.

2. Autorize o acesso da instituição financeira: Pelo próprio aplicativo, o trabalhador autoriza que seu banco acesse os valores disponíveis no fundo.

3. Negocie a dívida diretamente com o banco: A adesão é feita na instituição financeira onde a dívida foi contraída — não há como fazer pelo aplicativo da Caixa ou por outros canais do governo. O Desenrola trata apenas de dívidas financeiras.

4. Aguarde a formalização do contrato: Após a renegociação, o banco tem um prazo de até 30 dias para formalizar o contrato e registrar as informações nos sistemas da Caixa Econômica Federal.

5. A Caixa transfere o valor diretamente ao banco: Após a validação, a Caixa faz a transferência do montante do FGTS diretamente à instituição financeira.

Não é necessário comparecer a nenhuma agência para concluir a operação.

Quais são as condições do Desenrola 2.0?

O Desenrola 2.0 não é para pagamento à vista da dívida, é uma renegociação. O saldo devedor é refinanciado com juros de 1,99% ao mês e prazo de até quatro anos para pagar. Os percentuais de desconto sobre o valor total são fixos, variando conforme a modalidade do crédito e o tempo de atraso.

O papel do FGTS nessa equação é servir como entrada da renegociação, um valor inicial que abate parte da dívida antes de o parcelamento começar. Quanto maior o abatimento inicial, menor o saldo que será refinanciado e, consequentemente, menores as parcelas mensais. Pagamentos à vista podem ser negociados diretamente com os bancos, mas fora do escopo do programa.

O que acontece amanhã (26)?

Paralelamente ao Desenrola, mais de 10,5 milhões de trabalhadores receberão amanhã valores residuais do saque-aniversário, autorizados pela Medida Provisória nº 1.331, de dezembro de 2025. A medida atende quem aderiu ao saque-aniversário e foi demitido sem justa causa entre 2020 e 2025.

O desbloqueio adicional estimado é de R$ 8,4 bilhões, depositado automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS — sem necessidade de qualquer ação por parte do trabalhador.O Ministério do Trabalho alerta que, antes do dia 25, parte dos valores pode ter deixado de aparecer temporariamente no saldo do aplicativo, em razão do processamento interno da operação.