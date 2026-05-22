Primeiro lote da restituição do IR deve ser o maior da história: entenda

A Receita Federal deve pagar, no próximo dia 29 de maio, o maior lote de restituição do Imposto de Renda (IR) 2026 já registrado no país. Ao todo, serão liberados R$ 16 bilhões para 8,75 milhões de contribuintes.

O volume supera em 45% o recorde anterior, registrado no primeiro lote do ano passado, quando foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.

O montante representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para 2026, tanto em número de beneficiados quanto em valores pagos.

O crédito das restituições será realizado ao longo do dia 29, conforme o cronograma de cada instituição financeira. A orientação da Receita é para que os contribuintes aguardem até o fim do dia para verificar o depósito, já que os horários variam entre os bancos.

A consulta ao primeiro lote abre às 10h desta sexta-feira, 22, (veja abaixo o passo a passo)

Quem terá prioridade na restituição

Dos R$ 16 bilhões previstos, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a grupos com prioridade legal ou preferência operacional.

Entram nessa lista idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram ferramentas digitais da Receita.

Grupo Quantidade de restituições Idosos acima de 80 anos 256.697 Idosos entre 60 e 79 anos 2.256.975 Pessoas com deficiência ou moléstia grave 222.100 Contribuintes cuja principal renda vem do magistério 1.054.789 Declaração pré-preenchida + PIX 4.959.431

Estados com maiores valores de restituição

O estado de São Paulo concentra a maior parte dos pagamentos do primeiro lote. Serão mais de 2,4 milhões de restituições, somando cerca de R$ 4 bilhões.

Na sequência aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Estado Quantidade Valor SP 2.414.668 R$ 4,03 bilhões RJ 721.272 R$ 1,58 bilhão MG 837.117 R$ 1,35 bilhão RS 551.518 R$ 896,1 milhões DF 278.401 R$ 840,6 milhões BA 412.450 R$ 832,2 milhões PR 519.567 R$ 768,2 milhões SC 469.013 R$ 710,1 milhões

Próximos lotes

A Receita Federal informou que os próximos pagamentos ocorrerão em:

30 de junho

31 de julho

28 de agosto

A previsão é de que o segundo lote tenha dimensão semelhante ao primeiro, também com cerca de 9 milhões de contribuintes contemplados e valores próximos de R$ 16 bilhões.

Se a estimativa se confirmar, os dois primeiros lotes juntos responderão por aproximadamente 80% de todas as restituições previstas para este ano.

Passo a passo para consultar a restituição

O contribuinte tem duas formas de fazer a consulta da restituição.

Opção 1: pelo site da Receita Federal

Acesse o site oficial da Receita Federal (gov.br/receitafederal);

Clique no menu Imposto de Renda;

Selecione a opção Consultar minha restituição;

Digite o seu CPF e a data de nascimento;

Clique em Consultar para ver o status.

Opção 2: pelo aplicativo de celular

Abra a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou Apple App Store);

Baixe o aplicativo oficial Meu Imposto de Renda;

Abra o app e faça login com a sua conta Gov.br;

Verifique o status da liberação na tela inicial.

O significado de cada status da declaração

Em processamento

A Receita Federal recebeu o documento, mas o cruzamento automatizado de dados ainda não foi concluído. Trata-se de uma etapa temporária e padrão para qualquer declaração enviada. Não há motivo para preocupação.

Processada

A análise do documento foi encerrada pelo sistema. O contribuinte deve checar o resultado final para confirmar se os valores batem com o esperado. Este status indica apenas a conclusão da checagem, restando verificar se há imposto a pagar ou a restituir.

Em fila de restituição

A declaração foi aprovada sem nenhuma pendência ou erro encontrado. O contribuinte tem direito a receber dinheiro de volta. Agora, resta apenas aguardar a liberação dos depósitos nos lotes mensais.

Em análise

O sistema identificou divergências de informações e reteve o documento para uma fiscalização detalhada. Este status aponta que a declaração está retida na malha fina ou que os documentos enviados para comprovação estão sob auditoria manual.

Com pendências

Diferente da análise profunda, este status é um aviso claro de que o sistema já encontrou erros específicos, como digitação incorreta, omissão de rendimentos ou despesas médicas sem comprovação. Exige ação imediata de correção por parte do contribuinte, que deve ser feita com uma declaração retificadora no próprio programa do Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC.

Retificada

Indica que o contribuinte percebeu o erro e enviou uma declaração retificadora. O documento anterior foi totalmente substituído pela nova versão atualizada. O processo de análise recomeça do zero para o novo arquivo.

Cancelada

A declaração perdeu todos os efeitos legais. Esse status ocorre em situações excepcionais de duplicidade ou por determinação da Receita Federal após processos administrativos.

A ordem de pagamento: quem está no topo da fila?

Os pagamentos não são efetuados de forma aleatória. A Receita Federal organiza os lotes priorizando grupos específicos de cidadãos. A fila de depósitos é estruturada na seguinte ordem:

Idosos a partir de 80 anos: Possuem a prioridade máxima absoluta.

Possuem a prioridade máxima absoluta. Idosos entre 60 e 79 anos: Seguem logo após o primeiro grupo etário.

Seguem logo após o primeiro grupo etário. Portadores de necessidades especiais ou doenças graves especificadas em lei.

especificadas em lei. Profissionais do magistério : Contribuintes cuja maior fonte de renda venha do exercício do magistério (professores).

: Contribuintes cuja maior fonte de renda venha do exercício do magistério (professores). Usuários da declaração pré-preenchida e Pix: Quem optou por utilizar a declaração pré-preenchida e ao mesmo tempo escolheu o Pix (obrigatoriamente a chave CPF) para o recebimento.

Quem optou por utilizar a declaração pré-preenchida e ao mesmo tempo escolheu o Pix (obrigatoriamente a chave CPF) para o recebimento. Contribuintes que usaram a pré-preenchida ou optaram pelo Pix (uma coisa ou outra).

Demais contribuintes: Cidadãos que não se enquadram em nenhuma das prioridades legais ou digitais acima.

O fator de desempate

Diante do volume massivo de declarações enviadas no mesmo período, a Receita Federal adota como critério de desempate a data e o horário de entrega. Ou seja, dentro de um mesmo grupo de prioridade, quem enviou o documento mais cedo recebe o dinheiro antes.

Da mesma forma, no grupo dos "demais contribuintes" (sem prioridades), a ordem cronológica de transmissão da declaração é o único fator que determina quem entra nos lotes iniciais. Quem deixou para a última hora, consequentemente, fica para o fim da fila.