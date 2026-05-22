Primeiro lote da restituição do IR deve ser o maior da história: entenda

Repórter de finanças
Publicado em 22 de maio de 2026 às 05h00.
A Receita Federal deve pagar, no próximo dia 29 de maio, o maior lote de restituição do Imposto de Renda (IR) 2026 já registrado no país. Ao todo, serão liberados R$ 16 bilhões para 8,75 milhões de contribuintes.
O volume supera em 45% o recorde anterior, registrado no primeiro lote do ano passado, quando foram restituídos créditos no valor de R$ 11 bilhões para 6,2 milhões de contribuintes.
O montante representa cerca de 40% de todas as restituições previstas para 2026, tanto em número de beneficiados quanto em valores pagos.
O crédito das restituições será realizado ao longo do dia 29, conforme o cronograma de cada instituição financeira. A orientação da Receita é para que os contribuintes aguardem até o fim do dia para verificar o depósito, já que os horários variam entre os bancos.A consulta ao primeiro lote abre às 10h desta sexta-feira, 22, (veja abaixo o passo a passo)
Dos R$ 16 bilhões previstos, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a grupos com prioridade legal ou preferência operacional.
Entram nessa lista idosos, pessoas com deficiência, professores e contribuintes que utilizaram ferramentas digitais da Receita.
|Grupo
|Quantidade de restituições
|Idosos acima de 80 anos
|256.697
|Idosos entre 60 e 79 anos
|2.256.975
|Pessoas com deficiência ou moléstia grave
|222.100
|Contribuintes cuja principal renda vem do magistério
|1.054.789
|Declaração pré-preenchida + PIX
|4.959.431
O estado de São Paulo concentra a maior parte dos pagamentos do primeiro lote. Serão mais de 2,4 milhões de restituições, somando cerca de R$ 4 bilhões.
Na sequência aparecem Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
|Estado
|Quantidade
|Valor
|SP
|2.414.668
|R$ 4,03 bilhões
|RJ
|721.272
|R$ 1,58 bilhão
|MG
|837.117
|R$ 1,35 bilhão
|RS
|551.518
|R$ 896,1 milhões
|DF
|278.401
|R$ 840,6 milhões
|BA
|412.450
|R$ 832,2 milhões
|PR
|519.567
|R$ 768,2 milhões
|SC
|469.013
|R$ 710,1 milhões
A Receita Federal informou que os próximos pagamentos ocorrerão em:
A previsão é de que o segundo lote tenha dimensão semelhante ao primeiro, também com cerca de 9 milhões de contribuintes contemplados e valores próximos de R$ 16 bilhões.
Se a estimativa se confirmar, os dois primeiros lotes juntos responderão por aproximadamente 80% de todas as restituições previstas para este ano.
O contribuinte tem duas formas de fazer a consulta da restituição.
A Receita Federal recebeu o documento, mas o cruzamento automatizado de dados ainda não foi concluído. Trata-se de uma etapa temporária e padrão para qualquer declaração enviada. Não há motivo para preocupação.
A análise do documento foi encerrada pelo sistema. O contribuinte deve checar o resultado final para confirmar se os valores batem com o esperado. Este status indica apenas a conclusão da checagem, restando verificar se há imposto a pagar ou a restituir.
A declaração foi aprovada sem nenhuma pendência ou erro encontrado. O contribuinte tem direito a receber dinheiro de volta. Agora, resta apenas aguardar a liberação dos depósitos nos lotes mensais.
O sistema identificou divergências de informações e reteve o documento para uma fiscalização detalhada. Este status aponta que a declaração está retida na malha fina ou que os documentos enviados para comprovação estão sob auditoria manual.
Diferente da análise profunda, este status é um aviso claro de que o sistema já encontrou erros específicos, como digitação incorreta, omissão de rendimentos ou despesas médicas sem comprovação. Exige ação imediata de correção por parte do contribuinte, que deve ser feita com uma declaração retificadora no próprio programa do Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC.
Indica que o contribuinte percebeu o erro e enviou uma declaração retificadora. O documento anterior foi totalmente substituído pela nova versão atualizada. O processo de análise recomeça do zero para o novo arquivo.
A declaração perdeu todos os efeitos legais. Esse status ocorre em situações excepcionais de duplicidade ou por determinação da Receita Federal após processos administrativos.
Os pagamentos não são efetuados de forma aleatória. A Receita Federal organiza os lotes priorizando grupos específicos de cidadãos. A fila de depósitos é estruturada na seguinte ordem:
Diante do volume massivo de declarações enviadas no mesmo período, a Receita Federal adota como critério de desempate a data e o horário de entrega. Ou seja, dentro de um mesmo grupo de prioridade, quem enviou o documento mais cedo recebe o dinheiro antes.
Da mesma forma, no grupo dos "demais contribuintes" (sem prioridades), a ordem cronológica de transmissão da declaração é o único fator que determina quem entra nos lotes iniciais. Quem deixou para a última hora, consequentemente, fica para o fim da fila.