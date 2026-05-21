Receita muda horário da consulta do 1º lote de restituição do IR 2026; veja

A Receita Federal mudou o horário da consulta do primeiro lote da restituição do Imposto de Renda (IR) 2026. Antes, seria possível consultar a partir das 9h desta sexta-feira, 22. Agora, o horário oficial é às 10h, informou o Fisco em nota.

Com R$ 16 bilhões em créditos e 8.749.992 contribuintes contemplados, este será o maior lote de restituição já pago. O pagamento do primeiro lote será feito em 29 de maio, último dia para enviar a declaração.

Os valores das restituições serão creditados ao longo do dia, de acordo com o processamento de cada banco. A Receita Federal orienta que os contribuintes aguardem até o fim do dia para a confirmação do depósito, já que o horário do crédito pode variar conforme a instituição financeira.

Passo a passo para consultar a restituição

O contribuinte tem duas formas de fazer a consulta da restituição.

Opção 1: Pelo site da Receita Federal

Acesse o site oficial da Receita Federal (gov.br/receitafederal);

Clique no menu Imposto de Renda;

Selecione a opção Consultar minha restituição;

Digite o seu CPF e a data de nascimento;

Clique em Consultar para ver o status.

Opção 2: Pelo aplicativo de celular

Abra a loja de aplicativos do seu celular (Google Play Store ou Apple App Store);

Baixe o aplicativo oficial Meu Imposto de Renda;

Abra o app e faça login com a sua conta Gov.br;

Verifique o status da liberação na tela inicial.

O significado de cada status da declaração

Em Processamento

A Receita Federal recebeu o documento, mas o cruzamento automatizado de dados ainda não foi concluído. Trata-se de uma etapa temporária e padrão para qualquer declaração enviada. Não há motivo para preocupação.

Processada

A análise do documento foi encerrada pelo sistema. O contribuinte deve checar o resultado final para confirmar se os valores batem com o esperado. Este status indica apenas a conclusão da checagem, restando verificar se há imposto a pagar ou a restituir.

Em fila de restituição

A declaração foi aprovada sem nenhuma pendência ou erro encontrado. O contribuinte tem direito a receber dinheiro de volta. Agora, resta apenas aguardar a liberação dos depósitos nos lotes mensais.

Em Análise

O sistema identificou divergências de informações e reteve o documento para uma fiscalização detalhada. Este status aponta que a declaração está retida na malha fina ou que os documentos enviados para comprovação estão sob auditoria manual.

Com Pendências

Diferente da análise profunda, este status é um aviso claro de que o sistema já encontrou erros específicos, como digitação incorreta, omissão de rendimentos ou despesas médicas sem comprovação. Exige ação imediata de correção por parte do contribuinte, que deve ser feita com uma declaração retificadora no próprio programa do Imposto de Renda ou pelo portal e-CAC.

Retificada

Indica que o contribuinte percebeu o erro e enviou uma declaração retificadora. O documento anterior foi totalmente substituído pela nova versão atualizada. O processo de análise recomeça do zero para o novo arquivo.

Cancelada

A declaração perdeu todos os efeitos legais. Esse status ocorre em situações excepcionais de duplicidade ou por determinação da Receita Federal após processos administrativos.

A Ordem de Pagamento: Quem está no topo da fila?

Os pagamentos não são efetuados de forma aleatória. A Receita Federal organiza os lotes priorizando grupos específicos de cidadãos. A fila de depósitos é estruturada na seguinte ordem:

Idosos a partir de 80 anos: Possuem a prioridade máxima absoluta.

Possuem a prioridade máxima absoluta. Idosos entre 60 e 79 anos: Seguem logo após o primeiro grupo etário.

Seguem logo após o primeiro grupo etário. Portadores de necessidades especiais ou doenças graves especificadas em lei.

especificadas em lei. Profissionais do magistério : Contribuintes cuja maior fonte de renda venha do exercício do magistério (professores).

: Contribuintes cuja maior fonte de renda venha do exercício do magistério (professores). Usuários da declaração pré-preenchida e Pix: Quem optou por utilizar a declaração pré-preenchida e ao mesmo tempo escolheu o Pix (obrigatoriamente a chave CPF) para o recebimento.

Quem optou por utilizar a declaração pré-preenchida e ao mesmo tempo escolheu o Pix (obrigatoriamente a chave CPF) para o recebimento. Contribuintes que usaram a pré-preenchida ou optaram pelo Pix (uma coisa ou outra).

Demais contribuintes: Cidadãos que não se enquadram em nenhuma das prioridades legais ou digitais acima.

O Fator de Desempate

Diante do volume massivo de declarações enviadas no mesmo período, a Receita Federal adota como critério de desempate a data e o horário de entrega. Ou seja, dentro de um mesmo grupo de prioridade, quem enviou o documento mais cedo recebe o dinheiro antes.

Da mesma forma, no grupo dos "demais contribuintes" (sem prioridades), a ordem cronológica de transmissão da declaração é o único fator que determina quem entra nos lotes iniciais. Quem deixou para a última hora, consequentemente, fica para o fim da fila.

Calendário completo de Restituição

Diferente de anos anteriores, o cronograma de pagamentos de 2026 foi concentrado em apenas quatro lotes principais, distribuídos entre os meses de maio e agosto. Confira as datas oficiais de depósito na conta dos contribuintes:

1º Lote: 29 de maio de 2026

2º Lote: 30 de junho de 2026

3º Lote: 31 de julho de 2026

4º Lote: 28 de agosto de 2026