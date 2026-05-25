Prazo do IR vai ser estendido? 30% ainda não enviaram a declaração

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2026 termina na sexta-feira, 29 de maio, às 23h59. E, até agora, quase 13 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração. Até o fim da tarde do último domingo, a Receita Federal havia recebido 31,3 milhões de documentos, o equivalente a 71,2% das 44 milhões de declarações esperadas para este ano.

Não há previsão de prorrogação do prazo. Quem não entregar até sexta está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, além de CPF com pendência de regularização — o que pode bloquear financiamentos, emissão de passaporte e participação em concursos públicos.

O volume de envios costuma crescer nos últimos dias, mas a concentração de acessos sobrecarrega os sistemas da Receita. Quem deixar para o último minuto corre o risco de encontrar instabilidade na hora de transmitir.

Documentação básica para declarar o imposto de renda

Antes de abrir o programa ou o sistema online, separe os documentos essenciais:

Informe de rendimentos

É o documento central da declaração, fornecido pelo RH da empresa, pelo banco ou pela corretora. Traz o total recebido no ano e o imposto retido na fonte. Servidores públicos federais encontram o informe no portal SouGov.br. Se houver mais de uma fonte pagadora — dois empregos, por exemplo — todos os informes precisam entrar na declaração.

Informes bancários e de investimentos

Disponíveis nos aplicativos e internet banking. Trazem saldos em 31/12/2025 e rendimentos do ano de poupança, CDB, fundos e outros produtos.

CPF de dependentes

A Receita exige o CPF de todos os dependentes, independentemente da idade. Sem o número, o sistema não aceita o lançamento.

Comprovantes de despesas dedutíveis

Recibos médicos, comprovantes de plano de saúde, gastos com educação e previdência privada. Necessários apenas para quem optar pela declaração completa.

Conta bancária ou chave Pix

Obrigatória para concluir a transmissão. Em 2026, contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e informaram chave Pix com o CPF têm prioridade na fila de restituição.

Transmita o mínimo e corrija depois

O sistema da Receita não aceita uma declaração completamente em branco, mas exige muito menos do que a maioria imagina para liberar o envio. Três elementos são suficientes para transmitir: dados de identificação, pelo menos uma ficha de rendimentos preenchida e uma conta bancária ou chave Pix.

Tudo que ficou de fora — uma despesa médica, um informe de investimento que chegou tarde, um bem cujos dados você não tinha em mãos — pode entrar depois na declaração retificadora. Não existe cobrança de multa pela retificação em si, e o prazo para corrigir é de até cinco anos a partir do encerramento do prazo original.

Há uma ressalva importante: enquanto o prazo de entrega ainda estiver aberto, é possível trocar o modelo de tributação entre simplificado e completo. Depois disso, essa troca não é mais permitida. A retificação pode ajustar valores, rendimentos, deduções, bens e direitos, mas deve preservar a opção tributária feita originalmente.