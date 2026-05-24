Imposto de Renda 2026: mais de 13 milhões ainda não declararam

A menos de uma semana do fim do prazo para entrega do Imposto de Renda 2026, mais de 13 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração à Receita Federal do Brasil. Até as 17h57 deste sábado, 23, o órgão havia recebido 30.694.236 documentos, o equivalente a 69,8% do total esperado para este ano.

A Receita projeta receber 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo, marcado para as 23h59min59s de 29 de maio. Tradicionalmente, o volume de envios cresce nos últimos dias.

Restituição do Imposto de Renda

Segundo o balanço divulgado pela Receita, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito à restituição. Outros 20,9% dos contribuintes terão imposto a pagar, enquanto 16,8% não terão valores a receber nem a recolher.

A maior parte dos contribuintes utilizou o programa de computador para preencher o documento, modalidade que representa 77,2% dos envios. O preenchimento on-line corresponde a 15,8% das declarações, enquanto 7,1% foram enviados pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.

A declaração pré-preenchida foi usada por 59,4% dos contribuintes. Nesse modelo, a Receita disponibiliza uma versão inicial do documento com dados previamente carregados, que podem ser confirmados ou corrigidos pelo usuário.

Já o desconto simplificado foi escolhido em 55,4% das declarações enviadas.

Quem é obrigado a declarar

Devem prestar contas ao Fisco as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, além de contribuintes com receita bruta de atividade rural superior a R$ 177.920.

Pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas da declaração, desde que não se enquadrem em outros critérios de obrigatoriedade.

Multa para quem perder o prazo

O prazo de entrega começou em 23 de março. Quem não enviar a declaração até o fim do período estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou de 1% sobre o imposto devido, prevalecendo o maior valor.