Imposto de Renda 2026: mais de 13 milhões ainda não declararam

Receita Federal recebe 69,8% das declarações do IR a menos de uma semana do fim do prazo (Bruno Peres/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 24 de maio de 2026 às 11h07.
A menos de uma semana do fim do prazo para entrega do Imposto de Renda 2026, mais de 13 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração à Receita Federal do Brasil. Até as 17h57 deste sábado, 23, o órgão havia recebido 30.694.236 documentos, o equivalente a 69,8% do total esperado para este ano.
A Receita projeta receber 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo, marcado para as 23h59min59s de 29 de maio. Tradicionalmente, o volume de envios cresce nos últimos dias.
Segundo o balanço divulgado pela Receita, 62,3% das declarações entregues até agora terão direito à restituição. Outros 20,9% dos contribuintes terão imposto a pagar, enquanto 16,8% não terão valores a receber nem a recolher.
A maior parte dos contribuintes utilizou o programa de computador para preencher o documento, modalidade que representa 77,2% dos envios. O preenchimento on-line corresponde a 15,8% das declarações, enquanto 7,1% foram enviados pelo aplicativo Meu Imposto de Renda.IR 2026: imóvel na planta precisa ser declarado no imposto de renda?
A declaração pré-preenchida foi usada por 59,4% dos contribuintes. Nesse modelo, a Receita disponibiliza uma versão inicial do documento com dados previamente carregados, que podem ser confirmados ou corrigidos pelo usuário.
Já o desconto simplificado foi escolhido em 55,4% das declarações enviadas.
Devem prestar contas ao Fisco as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, além de contribuintes com receita bruta de atividade rural superior a R$ 177.920.
Pessoas que receberam até dois salários mínimos mensais em 2025 estão dispensadas da declaração, desde que não se enquadrem em outros critérios de obrigatoriedade.Como declarar herança no Imposto de Renda 2026?
O prazo de entrega começou em 23 de março. Quem não enviar a declaração até o fim do período estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74 ou de 1% sobre o imposto devido, prevalecendo o maior valor.