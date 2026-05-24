Décimo terceiro: beneficiários do INSS já podem consultar se parcela está disponível

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem consultar os valores da antecipação da segunda parcela do 13º salário. Ao todo, mais de 35 milhões de segurados serão contemplados com o pagamento, que soma mais de R$ 39 bilhões.

Os depósitos começam no dia 25 de maio e seguem até 8 de junho para quem recebe até um salário mínimo. As datas variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), sem considerar o dígito verificador.

Para segurados que recebem acima do piso nacional, o calendário é diferente: os pagamentos da segunda parcela serão realizados entre 1º e 8 de junho, também de acordo com o final do NIS.

A consulta aos valores pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS. Após acessar a plataforma, o usuário deve entrar com a conta gov.br, selecionar a opção “Extrato de Pagamento” e baixar o documento em PDF.

Quem não tem acesso à internet pode obter as informações pela central telefônica 135. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, mediante a confirmação de dados cadastrais, como o CPF.

Quem tem direito?

Têm direito ao 13º salário os beneficiários que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, salário-maternidade ou auxílio-reclusão. Já os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Renda Mensal Vitalícia não recebem o abono.

Confira o calendário da segunda parcela:

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final do NIS 1: 25/5

Final do NIS 2: 26/5

Final do NIS 3: 27/5

Final do NIS 4: 28/5

Final do NIS 5: 29/5

Final do NIS 6: 1/6

Final do NIS 7: 2/6

Final do NIS 8: 3/6

Final do NIS 9: 5/6

Final do NIS 0: 8/6

Para quem recebe acima de um salário mínimo: