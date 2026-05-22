Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Marina Sena não quer dividir seus bens. Mas o que a lei diz sobre isso?

Vontade individual, obviamente, existe, mas a legislação brasileira impõe limites importantes, que variam conforme a situação

A cantora Marina Sena: desejo de não dividir bens com o parceiro (Divulgação/Divulgação)

A cantora Marina Sena: desejo de não dividir bens com o parceiro (Divulgação/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12h57.

A cantora Marina Sena viralizou nesta semana após afirmar, em entrevista ao podcast Desculpincomodar, que não pretende dividir o patrimônio conquistado em sua carreira artística com nenhum parceiro. "Lutei tanto para conseguir o que consegui, não vou dividir bens de forma alguma. Só vou dividir com os meus gatos e com a minha mãe, com mais ninguém", declarou. A fala repercutiu nas redes sociais e acendeu um debate pertinente: afinal, uma pessoa pode mesmo decidir não dividir o que conquistou?

A vontade individual, obviamente, existe, mas a lei brasileira impõe limites importantes, que variam bastante conforme a situação.

No casamento ou na união estável

Se Marina Sena vier a se casar ou constituir uma união estável sem nenhum acordo prévio, o regime que valerá automaticamente é o da comunhão parcial de bens, previsto no Código Civil Brasileiro. Por essa regra, todo patrimônio adquirido de forma onerosa durante a união pertence aos dois em partes iguais, independentemente de quem pagou mais ou trabalhou mais para conquistá-lo. Ou seja: sem acordo prévio, a lei se sobrepõe à vontade de não dividir.

No entanto, há um caminho legal para quem pensa como Marina. "Antes do casamento, o pacto antenupcial; na união estável, o contrato de convivência. Ambos lavrados por escritura pública, ambos com a mesma finalidade: permitir que o casal adote a separação convencional de bens, em que cada um permanece titular exclusivo do que adquire, antes e durante a relação", explica Marina Bastos, advogada do Fabio Kadi Advogados.

"Não há meação, não há comunicação automática de patrimônio. É a fórmula mais comum entre quem chega ao casamento já com patrimônio formado, empresa em operação ou herança recebida."

Mas o pacto antenupcial vai além da simples escolha entre dividir ou não dividir. "Não é obrigatório escolher um único regime. É possível mesclar regimes e desenhar uma solução sob medida para a realidade de cada família", explica Marina Dinamarco, sócia do escritório Marina Dinamarco Direito de Família e Sucessões. Um casal pode, por exemplo, optar pela comunhão parcial mas excluir expressamente da partilha as participações societárias de cada um.

"As combinações são muitas, e justamente por isso o pacto bem desenhado é uma ferramenta poderosa de planejamento patrimonial."

Há ainda a chamada separação obrigatória de bens, imposta por lei em situações específicas. Historicamente, ela alcançava todos os casamentos de pessoas com mais de 70 anos — cenário modificado em 2024, quando o STF considerou essa imposição incompatível com a Constituição, permitindo que o casal pudesse afastá-la por escritura pública.

Outra hipótese é o casamento de quem ainda não concluiu a partilha de uma união anterior. "Mesmo havendo manifestação expressa de vontade, prevalece o comando legal", alerta Dinamarco.

Vale lembrar: a união estável, mesmo sem cartório, pode gerar obrigações patrimoniais similares às do casamento, dependendo do tempo e das circunstâncias da convivência.

Na herança: a lei protege a família

O segundo cenário é o da morte. E aqui, mesmo com testamento, a liberdade de Marina — ou de qualquer pessoa — é ainda mais restrita.

O Código Civil estabelece que 50% do patrimônio é a chamada "legítima", uma parcela que pertence por lei aos herdeiros necessários: descendentes (filhos, netos), ascendentes (pais, avós) e o cônjuge. Essa metade não pode ser retirada por testamento, doação ou qualquer outro mecanismo. Portanto, Marina pode destinar livremente apenas metade dos seus bens à mãe ou a quem quiser; a outra metade segue regras que ela não pode alterar, caso tenha herdeiros necessários.

Outra limitação importante: não é permitido doar mais de 50% do patrimônio em vida com o objetivo de privilegiar alguém em detrimento dos herdeiros legais. Esse tipo de transferência, chamada de doação inoficiosa, pode ser contestada judicialmente.

A separação convencional de bens resolve a divisão do patrimônio em caso de divórcio, mas não afasta o cônjuge da herança. "A lei o mantém como herdeiro necessário, com direito à parte legítima e, em algumas hipóteses, à concorrência com os filhos do falecido", alerta Bastos.

"É comum o casal sair do cartório acreditando que se blindou para sempre e descobrir, apenas no inventário, que o regime escolhido para a vida não controla o que acontece na morte."

"Em 100% dos casos, oriento o cliente à necessidade de fazer um testamento em concomitância com o casamento, principalmente se houver intenção de proteger os filhos de um relacionamento anterior", complementa Dinamarco.

O que Marina pode fazer

Na prática, se a cantora quer proteger o que construiu, a recomendação jurídica é fazer um planejamento patrimonial antecipado, o que inclui o Pacto Antenupcial com separação total de bens antes de qualquer formalização de união e a elaboração de um testamento para organizar a destinação dos 50% de livre disposição.

"A liberdade de escolher o regime de bens é ampla, mas a segurança jurídica que ela oferece não está apenas no papel do pacto: está também na coerência entre o que o casal escolheu, o que efetivamente faz com o patrimônio ao longo da vida em comum e o quanto isso está documentado", resume Bastos.

O desejo de Marina Sena é compreensível, legítimo e, em parte, viável. Mas, como mostra o direito brasileiro, entre querer não dividir e conseguir não dividir, há um caminho que passa, inevitavelmente, pelo cartório.

Acompanhe tudo sobre:SucessãoHerança

Mais de Invest

Petrobras e bancos voltam a derrubar o Ibovespa; dólar tem leve alta

IR para casais: declarar junto ou separado? Escolha pode aumentar restituição

Maiores fabricantes de contêineres do mundo são acusadas de cartel; ações caem 20%

S&P 500 mira melhor sequência semanal desde 2023

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Trump adia determinação que modelos de IA passem por escrutínio do governo

Tecnologia

Microsoft deixará de enviar SMSs para autenticação de usuários

Ciência

Cientistas descobrem o 'lado bom' das células 'zumbis' do envelhecimento

Pop

'Vought Rising': nova série de 'The Boys' tem primeiro trailer divulgado; confira