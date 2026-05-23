Caixa aumenta prêmio e Mega 30 anos sorteia R$ 320 milhões neste domingo

A Caixa Econômica Federal aumentou para R$ 320 milhões a estimativa de prêmio da Mega-Sena 30 anos, concurso especial que será sorteado neste domingo, 24. Diferentemente dos sorteios tradicionais, o valor não acumula e será obrigatoriamente distribuído ainda neste fim de semana.

O sorteio do concurso 3.010 acontece às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado, 23, em casas lotéricas, pelo portal oficial das Loterias Caixa, aplicativo da instituição ou internet banking para clientes do banco.

Prêmio não acumula

Segundo as regras divulgadas pela Caixa, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio principal será dividido entre os apostadores que fizerem a quina, com cinco números acertados.

Se ainda não houver vencedores suficientes nessa faixa, o valor será repassado aos acertadores da quadra.

Na prática, isso significa que os R$ 300 milhões serão distribuídos obrigatoriamente neste domingo, seguindo o modelo adotado em concursos especiais das loterias federais, como a Mega da Virada.

Como apostar

Para participar, o apostador deve escolher entre seis e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante.

Também é possível utilizar a modalidade "Surpresinha", em que o sistema seleciona as dezenas automaticamente.

A aposta simples custa R$ 6, enquanto o valor aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

quitar dívidas;

investir no futuro;

realizar uma viagem;

ajudar familiares e amigos;

direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Bolão online

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Nesta edição especial, os bolões online poderão ser adquiridos até uma hora antes do sorteio, medida anunciada pela instituição para ampliar a participação dos apostadores.