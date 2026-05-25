Caixa antecipa pagamento de R$ 8,5 bi do saque-aniversário do FGTS

Saque-aniversário: modalidade opcional do FGTS permite ao trabalhador retirar parte do saldo de suas contas anualmente, sempre no mês do seu aniversário (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Repórter
Publicado em 25 de maio de 2026 às 14h58.
A Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira, 25, o pagamento da terceira etapa dos valores desbloqueados do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida beneficia trabalhadores que aderiram à modalidade e tiveram contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.
Os depósitos serão feitos automaticamente para quem possui conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Já os trabalhadores que ainda não informaram uma conta poderão sacar os recursos presencialmente em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento até 1º de junho de 2026.
Segundo a Caixa, cerca de R$ 8,5 bilhões serão liberados para aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país. O valor inclui a atualização monetária e os juros aplicados sobre os saldos do FGTS.
A antecipação ocorre após mudanças na Medida Provisória (MP) nº 1.331/2025, posteriormente alterada pela MP nº 1.355/2026, que redefiniu o calendário de pagamentos da modalidade. A legislação inicial autorizou a liberação de saldos retidos do fundo de garantia para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.
Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao crédito diretamente no aplicativo FGTS, nas áreas "Resumo do Seu FGTS – Extrato Detalhado" e "Informações Úteis".
Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode retornar à modalidade tradicional após dois anos. Neste período, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderá realizar o saque integral.
Em caso de demissão, com saque-aniversário selecionado, o contribuinte recebe apenas o valor correspondente à multa de 40% do montante.
O valor da parcela anual do saque-aniversário é definido conforme o saldo disponível no fundo.
A partir de R$ 500, o trabalhador tem direito a uma parcela adicional que é paga junto com o benefício.Entenda o cálculo na tabela abaixo.
|Saldo total do FGTS
|Percentual disponível para saque
|Valor da parcela adicional
|Até R$ 500
|50% do saldo total
|Sem parcela extra
|Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil
|40% do saldo total
|R$ 50
|Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil
|30% do saldo total
|R$ 150
|Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil
|20% do saldo total
|R$ 650
|Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil
|15% do saldo total
|R$ 1.150
|Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil
|10% do saldo total
|R$ 1.900
|Acima de R$ 20.000,01
|5% do saldo total
|R$ 2.900
Os trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário no aplicativo do FGTS.
Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário ainda podem solicitar a multa rescisória de 40%.
A diferença é que os trabalhadores que permanecem com o saque-rescisão podem sacar o valor total do fundo, além de também receberem a multa.