Caixa antecipa pagamento de R$ 8,5 bi do saque-aniversário do FGTS

A Caixa Econômica Federal antecipou para esta segunda-feira, 25, o pagamento da terceira etapa dos valores desbloqueados do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida beneficia trabalhadores que aderiram à modalidade e tiveram contrato de trabalho suspenso ou encerrado entre 1º de janeiro de 2020 e 23 de dezembro de 2025.

Os depósitos serão feitos automaticamente para quem possui conta bancária cadastrada no aplicativo do FGTS. Já os trabalhadores que ainda não informaram uma conta poderão sacar os recursos presencialmente em agências, lotéricas e terminais de autoatendimento até 1º de junho de 2026.

Segundo a Caixa, cerca de R$ 8,5 bilhões serão liberados para aproximadamente 10,5 milhões de trabalhadores em todo o país. O valor inclui a atualização monetária e os juros aplicados sobre os saldos do FGTS.

A antecipação ocorre após mudanças na Medida Provisória (MP) nº 1.331/2025, posteriormente alterada pela MP nº 1.355/2026, que redefiniu o calendário de pagamentos da modalidade. A legislação inicial autorizou a liberação de saldos retidos do fundo de garantia para trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao crédito diretamente no aplicativo FGTS, nas áreas "Resumo do Seu FGTS – Extrato Detalhado" e "Informações Úteis".

Como funciona o saque-aniversário?

Ao aderir ao saque-aniversário, o trabalhador pode retornar à modalidade tradicional após dois anos. Neste período, em caso de demissão sem justa causa, ele não poderá realizar o saque integral.

Em caso de demissão, com saque-aniversário selecionado, o contribuinte recebe apenas o valor correspondente à multa de 40% do montante.

Como calcular o saque-aniversário?

O valor da parcela anual do saque-aniversário é definido conforme o saldo disponível no fundo.

A partir de R$ 500, o trabalhador tem direito a uma parcela adicional que é paga junto com o benefício.

Entenda o cálculo na tabela abaixo.

Saldo total do FGTS Percentual disponível para saque Valor da parcela adicional Até R$ 500 50% do saldo total Sem parcela extra Entre R$ 500,01 e R$ 1 mil 40% do saldo total R$ 50 Entre R$ 1.000,01 e R$ 5 mil 30% do saldo total R$ 150 Entre R$ 5.000,01 e R$ 10 mil 20% do saldo total R$ 650 Entre R$ 10.000,01 e R$ 15 mil 15% do saldo total R$ 1.150 Entre R$ 15.000,01 e R$ 20 mil 10% do saldo total R$ 1.900 Acima de R$ 20.000,01 5% do saldo total R$ 2.900

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Os trabalhadores podem aderir ao saque-aniversário no aplicativo do FGTS.

Acesse o aplicativo oficial do FGTS com CPF e senha da Caixa Econômica Federal; Acesse a modalidade "saque-aniversário" no menu e confirme a alteração; Selecione ou insira uma conta para receber as parcelas; Simule o valor disponível para saque; Confirme a operação e acompanhe o processo.

Em caso de demissão sem justa causa, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário ainda podem solicitar a multa rescisória de 40%.

A diferença é que os trabalhadores que permanecem com o saque-rescisão podem sacar o valor total do fundo, além de também receberem a multa.