Como locatário e inquilino devem declarar o aluguel no imposto de renda

Repórter de finanças
Publicado em 26 de maio de 2026 às 05h00.
Declarar aluguel no Imposto de Renda (IR) costuma gerar dúvidas entre proprietários e inquilinos — principalmente quando o assunto é quem deve pagar o imposto e como os valores precisam aparecer na declaração.
Segundo Debora dos Santos, advogada, é preciso cuidado. “Aluguel é uma das maiores fontes de malha fina, principalmente por divergência entre as informações declaradas pelo locador e pelo locatário”, afirma.
E a confusão é comum: as regras mudam dependendo de quem paga o aluguel: uma empresa ou uma pessoa física.
Na prática, isso significa que o imposto já é descontado antes do dinheiro chegar ao proprietário do imóvel.
“A pessoa jurídica tem obrigação de fazer a retenção do imposto na fonte. O locador recebe o valor já líquido do Imposto de Renda”, explica Debora.
Funciona assim:
Depois, a empresa entrega ao proprietário um informe de rendimentos com:
Quem recebe aluguel de empresa deve informar os dados na ficha:
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”.
É necessário incluir:
Se houver uma imobiliária administrando o imóvel, a comissão paga à administradora também deve aparecer na declaração.
Nesse caso:
A lógica muda quando o imóvel é alugado para outra pessoa física, como em contratos residenciais.Nesse caso, o inquilino não retém imposto automaticamente. A responsabilidade passa a ser totalmente do proprietário do imóvel.
“Os aluguéis recebidos de pessoa física se sujeitam ao recolhimento mensal obrigatório pelo carnê-leão”, explica a advogada.
Ou seja:
Depois, tudo isso também precisa aparecer na declaração anual.
Os valores recebidos devem ser lançados na ficha: “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”.
Já os DARFs pagos ao longo do ano precisam ser informados na coluna: “Carnê-Leão/Darf pago cód. 0190”.
Segundo Debora, os valores podem ser declarados já com desconto da comissão da imobiliária, desde que essa despesa também seja informada corretamente na ficha de pagamentos efetuados.
A legislação permite que determinados gastos pagos pelo proprietário sejam abatidos da base de cálculo do aluguel.
Entre eles:
“Essas despesas podem ser excluídas da base de cálculo do imposto, desde que sejam suportadas pelo locador”, afirma a especialista.
Por outro lado, valores extras recebidos precisam entrar na conta do imposto.
É o caso de:
Mesmo sem direito a dedução no Imposto de Renda, quem paga aluguel também deve informar os valores na declaração.
Nesse caso, o contribuinte precisa preencher a ficha:
Também é necessário informar:
A Receita utiliza essas informações para cruzar os dados entre locador e locatário — e qualquer diferença pode chamar atenção do Fisco.
Acaba neste mês o prazo para declarar o Imposto de Renda (IR) 2026. Até o dia 29 de maio, os contribuintes que se encaixam nos critérios de obrigatoriedade (veja abaixo) devem reportar ao leão suas movimentações do ano-calendário de 2025.
Nesta hora, muitas dúvidas surgem: posso fazer pelo celular? Vale mais a pena a pré-preenchida? O que tenho que declarar exatamente? Para que serve o informe de rendimentos? Para ajudar nesse momento, a EXAME separou os principais pontos.
Para começar, é necessário ter todos os documentos em mãos, como informes de rendimentos de empregadores, bancos e corretoras, comprovantes de despesas dedutíveis (saúde, educação, aluguéis, serviços de autônomos) e registros de bens, dívidas, investimentos e doações.
O passo a passo para fazer a declaração, seja manual ou a pré-preenchida, é simples:
Além do programa para computador, a declaração também poderá ser feita pelo sistema “Meu Imposto de Renda”, acessível por celular, tablet ou navegador. A plataforma, no entanto, exige conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.
O modelo pré-preenchido carrega automaticamente rendimentos, deduções, bens, direitos e dívidas, oferecendo mais segurança e prioridade na restituição. No entanto, embora a declaração pré-preenchida reduza o risco de erros, ela não garante que todas as informações estejam completas ou corretas. Por isso, também é necessário revisão.
A Receita Federal estima que 44 milhões de declarações sejam entregues dentro do prazo. Dentre esse número, 60% devem vir na modalidade pré-preenchida.
Os informes funcionam como um “espelho” dos rendimentos obtidos pela pessoa física ao longo de um ano-calendário — no caso, 2025. E atenção: fontes pagadoras, como empregadoras ou instituições financeiras (bancos, corretoras, fintechs) precisavam enviar os documentos até 27 de fevereiro.Caso o contribuinte não tenha recebido o informe dentro do prazo legal ou identifique erros nas informações prestadas, o primeiro passo é contatar a fonte pagadora para solicitar a entrega ou a retificação do documento.
A obrigação de enviar o informe de rendimentos decorre de Instrução Normativa da Receita Federal, e o seu descumprimento sujeita a fonte pagadora à aplicação de penalidades.
Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estará sujeito a multa, que varia de acordo com o valor do imposto devido. A penalidade mínima é de R$ 165,74, enquanto o teto pode chegar a 20% do imposto que teria de ser pago.
Mas, mesmo que o contribuinte não tenha imposto a recolher, a multa mínima ainda se aplica. Além disso, o atraso aumenta o risco de acréscimos de juros e pode gerar problemas futuros junto à Receita Federal, como restrições no CPF ou dificuldades em declarações subsequentes.
Ficam obrigados a declarar quem:
No Imposto de Renda, é necessário declarar basicamente tudo que impacta seus rendimentos, bens e obrigações financeiras. Entre os principais itens estão:
Tudo que não for declarado pode gerar inconsistências e, dependendo do caso, levar a multa ou retenção da restituição.
A Receita Federal definiu o calendário de restituição do Imposto de Renda 2026 com um formato mais enxuto e antecipado: serão quatro lotes, com início em 29 de maio — data limite para entrega da declaração.
A mudança reduz o intervalo entre a declaração e o pagamento e altera o ritmo tradicional de devolução do imposto.
O cronograma segue até agosto e substitui o modelo adotado em anos anteriores, quando a restituição era distribuída em cinco lotes ao longo de um período maior ao longo do ano.
Agora as datas oficiais de pagamento são:
13 de março de 2026 – publicação da Instrução Normativa nº 2.312, com as regras do Imposto de Renda.
19 de março de 2026 – liberação do programa gerador da declaração (PGD) para download, ainda sem transmissão.
23 de março de 2026 (8h) – início do prazo de entrega das declarações e da transmissão ao sistema da Receita. Também fica disponível a declaração pré-preenchida.
27 de março de 2026 – início do processamento das declarações enviadas.
10 de maio de 2026 – prazo final para:
optar pelo débito automático da primeira parcela do imposto a ser pago,
e entrar no primeiro lote de restituição.
29 de maio de 2026 (último minuto) – prazo final para envio da declaração.
29 de maio de 2026 –
pagamento do 1º lote de restituição,
vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto.
Em 2026 haverá 4 lotes de restituição (uma redução em relação aos 5 lotes de 2025).
Os dois primeiros lotes, pagos em maio e junho, devem concentrar quase todos os contribuintes com direito à restituição.
O imposto devido pode ser dividido em até 8 parcelas.
A primeira parcela vence em 29 de maio, e as demais vencem no último dia útil de cada mês.