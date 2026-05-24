Ainda dá tempo? Veja como apostar na Mega-Sena especial que vai sortear R$ 300 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo um sorteio especial de R$ 300 milhões em comemoração aos 30 anos da Mega-Sena. O concurso 3.010 será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Apostas ainda podem ser feitas até momentos antes do sorteio. No site da Caixa, seguem disponíveis cotas de bolões, que podem ser compradas de forma on-line até as 10h deste domingo. A plataforma exibe uma contagem regressiva até o encerramento das vendas.

Bolão

O Bolão Caixa permite apostas em grupo. Para participar, o interessado deve preencher a opção específica no volante ou solicitar a organização diretamente ao atendente de uma lotérica. Pela internet, estão disponíveis cotas de bolões organizados por diferentes lotéricas para o concurso especial.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 18, com cotas a partir de R$ 6. Para este sorteio comemorativo, a compra das cotas fica disponível até uma hora antes da realização.

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.