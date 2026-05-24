Resultado da Mega-Sena 30 anos: os números sorteados do prêmio de R$ 336 milhões

O valor final superou as estimativas divulgadas pela instituição. Em abril, a previsão era de R$ 150 milhões. Ao longo das últimas semanas, o montante foi sendo reajustado para R$ 200 milhões, depois R$ 300 milhões e R$ 320 milhões. Até chegar aos R$ 336 milhões sorteados neste domingo.

As apostas foram encerradas às 22h de sábado (23), tanto pelo aplicativo e site das Loterias Caixa quanto em casas lotéricas de todo o país.

Desde o último domingo (17), as apostas da modalidade Mega-Sena passaram a valer exclusivamente para o concurso comemorativo de 30 anos.

História da Mega-Sena