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Resultado da Mega-Sena 30 anos: os números sorteados do prêmio de R$ 336 milhões

Criada em 1996, a Mega-Sena já distribuiu quase R$ 44 bilhões em prêmios

Mega-Sena 30 anos sorteia R$ 320 milhões, e prêmio sairá de qualquer forma (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Mega-Sena 30 anos sorteia R$ 320 milhões, e prêmio sairá de qualquer forma (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de maio de 2026 às 11h44.

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (24) o concurso especial de 30 anos da Mega-Sena, com prêmio que ficou em R$ 336.340.053,67, um dos maiores valores já pagos fora da Mega da Virada.

Confira os números sorteados:

03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47

Após o sorteio, a Caixa informou que duas apostas acertaram as seis dezenas e dividirão o prêmio principal. Cada uma vai receber R$ 168.170.026,83. Outros 590 apostadores acertaram a quina, enquanto 37.565 fizeram a quadra.

Superando expectativas

O valor final superou as estimativas divulgadas pela instituição. Em abril, a previsão era de R$ 150 milhões. Ao longo das últimas semanas, o montante foi sendo reajustado para R$ 200 milhões, depois R$ 300 milhões e R$ 320 milhões. Até chegar aos R$ 336 milhões sorteados neste domingo.

As apostas foram encerradas às 22h de sábado (23), tanto pelo aplicativo e site das Loterias Caixa quanto em casas lotéricas de todo o país.

Desde o último domingo (17), as apostas da modalidade Mega-Sena passaram a valer exclusivamente para o concurso comemorativo de 30 anos.

História da Mega-Sena

Criada em 1996, a Mega-Sena já distribuiu quase R$ 44 bilhões em prêmios. Segundo a Caixa, quase mil apostas já renderam prêmios milionários desde o lançamento da loteria.

O maior valor pago em um concurso regular, sem considerar a Mega da Virada, foi de R$ 317,8 milhões, em outubro de 2022.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

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