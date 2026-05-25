Prazo para declaração do Imposto de Renda 2026 termina nesta semana

O tempo está acabando para quem ainda não prestou contas com o leão. O período para envio da declaração do Imposto de Renda (IR) de 2026 termina na próxima sexta-feira, 29 de maio, às 23h59. Não há previsão até agora de que o prazo será prorrogado.

A cinco seis dias do fim, mais de 13 milhões de brasileiros ainda não enviaram a declaração à Receita Federal. Até as 17h57 deste último sábado, 23, o órgão havia recebido 30.694.236 documentos, o equivalente a 69,8% do total esperado para este ano.

A Receita projeta receber 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo. Tradicionalmente, o volume de envios cresce nos últimos dias.

Quem não cumpre o prazo está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto sobre a renda devido. O CPF também fica pendente de regularização. A Receita destaca, porém, que não entregar a declaração não implica em punições mais graves como restrições bancárias, indiciamento criminal ou prisão.

Neste ano, estão obrigadas a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 (alteração em relação aos R$ 33.888,00 vigentes no ano passado). A declaração também é obrigatória para contribuintes que obtiveram receita bruta com atividade rural acima de R$ 177.920,00 (antes, R$ 169.440,00).

O limite de R$ 177.920,00 para atividade rural se aplica ao produtor rural pessoa física, como pequenos agricultores e pecuaristas que exploram a atividade em nome próprio. Pessoa jurídica tem obrigações fiscais distintas e não entrega esse tipo de declaração.

A declaração de 2026 chega com mudanças que tornam o processo mais simples e, em alguns casos, mais vantajoso para o contribuinte.

Uma das principais novidades é o cashback do IRPF. Cerca de quatro milhões de brasileiros que não estavam obrigados a declarar em 2025 e não entregaram a declaração, mas têm direito à restituição, vão receber o valor de volta automaticamente — sem precisar fazer nada. A devolução pode chegar a R$ 1 mil por pessoa.

A declaração pré-preenchida também ficou mais completa. A Receita Federal incluiu dados de renda variável, empregados domésticos e, pela primeira vez, a totalidade das informações do Receita Saúde.

"Os recibos médicos em papel eram uma das principais causas para a inclusão das declarações na malha fina", disse o secretário especial Robinson Barreirinhas.

O processo para incluir dependentes também foi simplificado: quem já constou como dependente nas três últimas declarações não precisa mais emitir procuração digital para que o titular acesse a pré-preenchida.

Outro ponto que muda é o calendário de restituições. Em vez de cinco lotes, como no ano passado, o pagamento será feito em quatro etapas: 29 de maio, 30 de junho, 31 de julho e 31 de agosto.

Para declarar, basta acessar gov.br/receitafederal e clicar em "Meu Imposto de Renda". O contribuinte pode escolher entre o programa para computador, o aplicativo para celular ou o preenchimento online.

Mais da metade dos que já enviaram a declaração — 59,9% — optaram pela versão pré-preenchida. A Receita Federal recomenda não deixar para os últimos dias, quando o sistema tende a ficar mais lento pelo volume de acessos.