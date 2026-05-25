Bolsa Família: veja quem recebe o benefício na última semana de maio

Os pagamentos do Bolsa Família de maio começam nesta segunda-feira, 25, para beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 6. O calendário segue até o dia 29, mantendo o modelo tradicional.

Os pagamentos desse mês iniciaram no dia 18, com liberações organizadas de acordo com o dígito final do NIS.

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, usados na função débito ou sacados em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui sem cobrança de taxas.

Veja o calendário do Bolsa Família de maio

Final do NIS Data de pagamento 1 18 de maio 2 19 de maio 3 20 de maio 4 21 de maio 5 22 de maio 6 25 de maio 7 26 de maio 8 27 de maio 9 28 de maio 0 29 de maio

Moradores de municípios em situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal puderam receber o benefício já no primeiro dia do calendário, independentemente do número final do NIS.

Como consultar o calendário e o número do NIS

Os beneficiários podem consultar o calendário de pagamentos do Bolsa Família pelos aplicativos Caixa Tem ou Bolsa Família ou nos canais oficiais da Caixa Econômica Federal.

O número do NIS também aparece no cartão do programa, no aplicativo do Cadastro Único (CadÚnico) e pode ser consultado pelo telefone 111 da Caixa ou no CRAS mais próximo.

Família precisa seguir regras para ter Bolsa Família

Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias precisam estar ativas no CadÚnico. Após o cadastro, os dados passam por análise de um sistema informatizado que verifica se a família atende aos critérios do programa.

Podem receber o benefício famílias na faixa de pobreza do programa, com renda de até R$ 218 por pessoa.

Quem trabalha com carteira assinada, atua como Microempreendedor Individual (MEI) ou possui outra fonte de renda pode ter direito ao benefício caso esteja dentro do limite estabelecido.

O programa mantém valor mínimo de R$ 600 por domicílio, além de benefícios adicionais conforme a composição familiar, prevendo adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos incompletos.

Também há pagamentos extras de R$ 50 para gestantes, nutrizes (que amamentam) e famílias com crianças e adolescentes entre sete e 18 anos incompletos, além do Benefício de Renda de Cidadania, de R$ 142 por pessoa.

Maioria dos beneficiários deixou Bolsa Família

Um estudo apresentado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em dezembro, apontou que 60,68% dos beneficiários do Bolsa Família registrados em 2014 deixaram o programa até 2025.

O levantamento, intitulado "Filhos do Bolsa Família: Uma análise da última década do programa", também mostrou taxas de saída superiores a 70% entre adolescentes que tinham entre 15 e 17 anos em 2014.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, havia dito, na época, que os dados mostram uma "quebra do ciclo intergeracional da pobreza", com avanço da inserção no mercado formal de trabalho.