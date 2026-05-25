Declaração de IR não precisa estar completa para ser enviada: veja o que não pode faltar

O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2026 termina às 23h59 da próxima sexta-feira, 29 de maio. Quem não entregar a declaração dentro do prazo está sujeito a multa que varia de R$ 165,74 até 20% do imposto devido, além de restrições no CPF que podem impedir empréstimos, emissão de passaporte e assumir cargos públicos.

Atrasados que ainda não conseguiram reunir todos os documentos necessários pode transmitir uma declaração incompleta e corrigir depois. Mas o sistema da Receita Federal não aceita uma declaração completamente vazia. Há um mínimo obrigatório para o botão de transmissão ser habilitado.

O que o sistema exige para liberar a transmissão

Tanto o programa instalado no computador quanto o sistema online bloqueiam o envio da declaração se qualquer um destes três itens estiver faltando:

Dados de identificação: nome completo, CPF, data de nascimento, endereço e título de eleitor. São os dados do próprio contribuinte e, na maioria dos casos, já vêm preenchidos automaticamente quando você abre a declaração com login no Gov.br.

Pelo menos uma ficha de rendimentos preenchida: o sistema não transmite se não houver nenhum rendimento informado — seja tributável, isento ou exclusivo na fonte. O mínimo aqui é copiar os dados do informe de rendimentos da sua principal fonte pagadora: o CNPJ da empresa, o valor total recebido no ano e o imposto retido na fonte. Esse documento é fornecido pelo RH da empresa ou pelo portal do eSocial.

Conta bancária ou chave Pix: após preencher as informações, o contribuinte deve indicar uma conta bancária ou chave Pix para eventual restituição. Sem esse dado, o sistema não conclui a transmissão.

Em 2026, a Receita Federal colocou entre os grupos prioritários na fila de restituição os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix tendo o CPF como chave.

Transmita com o mínimo, corrija depois

Com esses três elementos preenchidos, a declaração pode ser transmitida dentro do prazo. Tudo que ficou de fora, como uma despesa médica, um informe de investimento que chegou tarde ou um bem cujos dados você não tinha em mãos, pode entrar depois na declaração retificadora.

Não existe cobrança de multa pela retificação em si. O prazo para retificar é de até cinco anos contados a partir do prazo final de entrega da declaração original.

Há, porém, uma regra importante: enquanto o prazo de entrega ainda estiver aberto, é possível corrigir a declaração com mais flexibilidade, incluindo a troca de modelo entre simplificado e completo. Depois do encerramento do prazo, essa troca não é mais permitida. A retificação pode ajustar valores, rendimentos, deduções, bens e direitos, mas deve preservar a opção tributária feita originalmente.

Isso significa que a escolha do modelo importa antes de transmitir. Se não tiver certeza, o próprio sistema calcula qual é o mais vantajoso em tempo real. O simplificado e ajuda quem não tem mais tempo. Se perceber que o completo seria melhor, ainda dá para trocar antes de 29 de maio.