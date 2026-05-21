Sites falsos prometem restituição do Imposto de Renda; veja como não cair em golpes

Com a proximidade do pagamento do primeiro lote do Imposto de Renda, criminosos digitais intensificaram o envio de mensagens fraudulentas que simulam canais oficiais do governo.

O objetivo é roubar dados pessoais, capturar credenciais de acesso e induzir as vítimas a realizar pagamentos de taxas inexistentes.

A Receita Federal não envia links por e-mail, SMS ou WhatsApp para liberação de restituições.

Abaixo, entenda a dinâmica desse crime de engenharia social e veja um guia prático para proteger seu dinheiro e suas informações fiscais.

Como as fraudes acontecem

Os golpistas criam páginas na internet que imitam visualmente os sites da Receita Federal ou do portal gov.br. Para atrair as vítimas, disparam mensagens em massa por SMS, e-mail ou aplicativos de mensagem, utilizando gatilhos de urgência ou promessa de benefício financeiro rápido, como: "Seu lote da restituição foi liberado, resgate agora".

Em muitos casos, os criminosos utilizam dados vazados na internet para personalizar a mensagem com nome ou CPF real da vítima, aumentando a sensação de legitimidade.

Ao clicar no link enviado, o cidadão é direcionado a uma tela falsa que solicita login do Gov.br, dados pessoais ou informações bancárias. Ao final, a página afirma que, para liberar o valor da restituição, é necessário pagar uma suposta "taxa de antecipação", "tarifa de processamento" ou "imposto de liberação" via Pix.

Como identificar páginas e mensagens falsas

Confira o endereço do site: antes de informar qualquer dado, verifique se o domínio é oficial e pertence ao serviço da Receita Federal ou do Gov.br. Desconfie de endereços com finais como .com, .net, .org, além de URLs com hifens, palavras extras ou nomes que tentam imitar órgãos públicos, como receitafederal-consulta.com.

Desconfie de qualquer cobrança para liberar restituição: a Receita Federal não cobra taxa, tarifa ou depósito prévio para creditar valores de restituição.

Não clique em links recebidos por mensagem: a Receita não usa redes sociais, WhatsApp, SMS ou e-mail para enviar links de redirecionamento, pedir atualização cadastral ou solicitar pagamento.

Observe o tom da mensagem: erros de ortografia, linguagem alarmista e frases como "regularize em 24h" ou "evite multa imediatamente" são sinais comuns de fraude eletrônica.

Guia de proteção

Para garantir que você está lidando com canais legítimos do governo, adote uma rotina de segurança:

Acesse apenas plataformas oficiais: toda consulta sobre a situação da declaração ou dos lotes de restituição deve ser feita diretamente pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS.

Use a Caixa Postal do e-CAC: comunicações oficiais direcionadas ao contribuinte ficam registradas no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. Acesse o portal por conta própria, digitando o endereço no navegador, sem clicar em links recebidos por mensagens.

Reforce a segurança do Gov.br: aumente o nível da sua conta para Prata ou Ouro por meio das validações disponíveis e ative a verificação em duas etapas no aplicativo.

Verifique os dados bancários da declaração: a restituição é paga na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração ou via Pix, desde que a chave utilizada seja do tipo CPF e esteja em nome do próprio titular. Nenhum outro tipo de chave Pix é aceito para esse fim. Alterações ou regularizações devem ser feitas somente por canais oficiais.

Caiu no golpe? Saiba o que fazer imediatamente

Caso você tenha inserido dados em um site suspeito ou realizado uma transferência via Pix, siga estas orientações:

Acione o MED no seu banco: o Mecanismo Especial de Devolução é uma ferramenta criada para casos de fraude no Pix. Entre em contato imediatamente com os canais oficiais do seu banco — chat, telefone ou aplicativo — para registrar a contestação da transação. O prazo legal para acionar o mecanismo é de até 80 dias corridos após a realização do Pix. Desde fevereiro de 2026, o MED passou a rastrear o dinheiro mesmo quando transferido para outras contas em sequência, com possibilidade de devolução em até 11 dias após a contestação. Ainda assim, a recuperação integral dos valores não é garantida.

Altere suas credenciais de acesso: acesse imediatamente o portal Gov.br e troque sua senha. Faça o mesmo com senhas de aplicativos bancários ou outros serviços que possam ter sido expostos.

Registre um boletim de ocorrência: faça o registro na Delegacia Virtual da Polícia Civil do seu estado. O documento ajuda a formalizar a fraude, respaldar pedidos de contestação junto às instituições financeiras e comprovar eventual uso indevido de seus dados por terceiros.

Monitore seu CPF: acesse sistemas gratuitos, como o Registrato do Banco Central, para verificar se contas bancárias, empréstimos, chaves Pix ou outras operações foram abertas em seu nome sem autorização.

Em caso de dúvida, não clique

A principal forma de proteção é acessar os canais oficiais por conta própria, sem usar links recebidos por mensagens. Promessas de liberação imediata de restituição, cobrança de taxas ou pedidos urgentes de atualização cadastral devem ser tratados como sinais de alerta.

Na dúvida, interrompa a navegação, não faça pagamentos e consulte diretamente os canais oficiais da Receita Federal.