EPR vence leilão da rodovia Régis Bittencourt com desconto de 22,53%

A EPR venceu o leilão rodoviário da concessão da Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR), com desconto de 22,35% sobre a tarifa básica de pedágio. O certame ocorreu nesta quinta-feira, 23, na sede da B3, em São Paulo.

A companhia superou propostas da Motiva, que ofereceu 12,1%, e da Arteris, que fez uma oferta de 0,01%.

O processo competitivo para transferência do controle da concessionária Autopista Régis Bittencourt prevê a alienação de 100% das ações da empresa em lote único.

Além do desconto tarifário, a EPR deverá pagar um valor fixo de R$ 120 milhões pela aquisição da concessionária.

A Régis Bittencourt é a quinta repactuação rodoviária levada a leilão pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O que prevê a repactuação da Régis?

O novo contrato prevê R$ 7,2 bilhões em obras de ampliação e melhorias operacionais dos 383 quilômetros. A concessionária operará a rodovia até 2041.

A BR-116/SP/PR conecta os estados de São Paulo e Paraná e integra um dos principais corredores logísticos do país. O trecho concentra fluxo relevante de veículos leves e transporte de cargas no eixo entre o Sudeste e a Região Sul.