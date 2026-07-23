Trivia diz que cumpriu contrato e lamenta decisão da Artesp de devolver linhas à CPTM

Linhas 11, 12 e 13: A Trivia informou ainda que investigará as causas técnicas das ocorrências (@oisarubbi/ Instagram/ Reprodução)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de julho de 2026 às 19h12.
A Trivia Trens afirmou que cumpriu todas as obrigações previstas no contrato de concessão e lamentou os transtornos causados pelas falhas registradas nesta quinta-feira, 23, poucas horas após a Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, determinar o retorno da CPTM à operação das linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias.A medida foi adotada pelo governo de Tarcísio de Freitas após uma sequência de falhas na operação assistida da concessionária.
Em nota, a concessionária afirmou que sua prioridade durante a ocorrência foi preservar a segurança dos passageiros e conter o foco de incêndio registrado em uma composição entre as estações Tatuapé e Brás.
A empresa também pediu desculpas pelos transtornos e disse que mobilizou todos os recursos disponíveis para restabelecer a circulação "com a maior celeridade possível".
A empresa informou ainda que investigará as causas técnicas das ocorrências e reiterou que "sempre cumpriu com todas as suas obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos até a presente data, de forma estruturada, transparente e cooperativa".
A concessionária também defendeu a atuação conjunta entre os órgãos envolvidos para reforçar a segurança operacional e a qualidade do serviço.
A manifestação da Trivia foi divulgada após a decisão da Artesp de devolver temporariamente à CPTM a operação das linhas concedidas. Segundo a agência, a medida está prevista no contrato de concessão e busca garantir a qualidade do serviço durante a fase de transição, após os problemas registrados nos primeiros dias da operação assistida.
Durante a tarde, Tarcísio afirmou que o estado poderá romper com a empresa se ela não cumprir com o contrato de concessão.
Na manhã desta quinta-feira, uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto interrompeu a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Um trem também apresentou princípio de incêndio no trecho entre Brás e Tatuapé, obrigando passageiros a deixarem as composições e caminharem pelos trilhos até locais seguros.As imagens da ocorrência mostraram centenas de passageiros andando pela via férrea durante o horário de pico, em um dos principais corredores ferroviários da capital paulista.
A Trivia acionou o PAESE, Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, com 21 ônibus para atender o trecho afetado entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste, enquanto equipes técnicas atuavam para restabelecer a operação.
Além da retomada temporária da CPTM, a Artesp informou que abrirá um procedimento para apurar as causas das falhas e verificar eventual responsabilidade da concessionária. Caso sejam constatados descumprimentos contratuais, o órgão regulador afirmou que poderá aplicar as penalidades previstas no contrato de concessão.