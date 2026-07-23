Trivia diz que cumpriu contrato e lamenta decisão da Artesp de devolver linhas à CPTM

A Trivia Trens afirmou que cumpriu todas as obrigações previstas no contrato de concessão e lamentou os transtornos causados pelas falhas registradas nesta quinta-feira, 23, poucas horas após a Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, determinar o retorno da CPTM à operação das linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias.

A medida foi adotada pelo governo de Tarcísio de Freitas após uma sequência de falhas na operação assistida da concessionária.

Em nota, a concessionária afirmou que sua prioridade durante a ocorrência foi preservar a segurança dos passageiros e conter o foco de incêndio registrado em uma composição entre as estações Tatuapé e Brás.

A empresa também pediu desculpas pelos transtornos e disse que mobilizou todos os recursos disponíveis para restabelecer a circulação "com a maior celeridade possível".

A empresa informou ainda que investigará as causas técnicas das ocorrências e reiterou que "sempre cumpriu com todas as suas obrigações contratuais em todas as fases de transição dos serviços concedidos até a presente data, de forma estruturada, transparente e cooperativa".

A concessionária também defendeu a atuação conjunta entre os órgãos envolvidos para reforçar a segurança operacional e a qualidade do serviço.

A manifestação da Trivia foi divulgada após a decisão da Artesp de devolver temporariamente à CPTM a operação das linhas concedidas. Segundo a agência, a medida está prevista no contrato de concessão e busca garantir a qualidade do serviço durante a fase de transição, após os problemas registrados nos primeiros dias da operação assistida.

Durante a tarde, Tarcísio afirmou que o estado poderá romper com a empresa se ela não cumprir com o contrato de concessão.

Falha aconteceu após incêndio em trem

Na manhã desta quinta-feira, uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto interrompeu a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Um trem também apresentou princípio de incêndio no trecho entre Brás e Tatuapé, obrigando passageiros a deixarem as composições e caminharem pelos trilhos até locais seguros.

As imagens da ocorrência mostraram centenas de passageiros andando pela via férrea durante o horário de pico, em um dos principais corredores ferroviários da capital paulista.

A Trivia acionou o PAESE, Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, com 21 ônibus para atender o trecho afetado entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste, enquanto equipes técnicas atuavam para restabelecer a operação.

Além da retomada temporária da CPTM, a Artesp informou que abrirá um procedimento para apurar as causas das falhas e verificar eventual responsabilidade da concessionária. Caso sejam constatados descumprimentos contratuais, o órgão regulador afirmou que poderá aplicar as penalidades previstas no contrato de concessão.