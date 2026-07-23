O que acontece após o PT acionar o TSE contra Flávio Bolsonaro por falas sobre urnas

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, protocolou nesta quarta-feira, 22, uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, do deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e da deputada Júlia Zanatta (PL-SC), por suposta divulgação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação.

A ação acusa os quatro de promover um "movimento articulado de desinformação" para desacreditar as urnas eletrônicas ao relacionar, sem provas, um relatório da CIA sobre as eleições venezuelanas ao sistema eleitoral brasileiro.

Segundo os partidos, Flávio Bolsonaro utilizou um encontro com representantes diplomáticos de cerca de 42 países, realizado em Brasília na última terça-feira, 21, para afirmar que muitas urnas eletrônicas brasileiras teriam "a mesma origem" da empresa venezuelana Smartmatic e pedir o envio de observadores internacionais para acompanhar as eleições brasileiras.

A Federação sustenta que essa associação é falsa e lembra que o próprio TSE já publicou notas de esclarecimento, desde 2017 e reiteradas em diferentes eleições, afirmando que a Smartmatic não fornece, desenvolve nem programa as urnas eletrônicas brasileiras.

O que pode acontecer agora?

Embora a representação cite como precedente a condenação que tornou Jair Bolsonaro inelegível após reunião com embaixadores em 2022, a Federação Brasil da Esperança não pede, nesta ação, que Flávio Bolsonaro seja declarado inelegível.

Os partidos, porém, afirmam que a conduta identificada pode representar o início de uma estrutura de desinformação semelhante à que antecedeu os ataques ao sistema eleitoral no último pleito presidencial.

A representação será analisada pelo TSE. Em um primeiro momento, a Corte deverá decidir se concede ou não os pedidos urgentes apresentados pela Federação Brasil da Esperança.

Entre eles está a remoção imediata das publicações que, segundo os partidos, propagam informações falsas sobre as urnas eletrônicas.

A ação também solicita que plataformas como Meta, X, Google, TikTok e Rumble adotem medidas para impedir a divulgação e o impulsionamento de conteúdos semelhantes durante o processo eleitoral.

Posteriormente, o caso será julgado pelo TSE. Se a representação for considerada procedente, a Federação pede a aplicação de multa de R$ 30 mil para cada um dos quatro representados.

O que Flávio Bolsonaro disse sobre as urnas eletrônicas

Durante o encontro com representantes diplomáticos, Flávio citou documentos divulgados nos Estados Unidos sobre suspeitas envolvendo sistemas eletrônicos de votação na Venezuela. Ao abordar o assunto, mencionou a Smartmatic, empresa de tecnologia eleitoral fundada por venezuelanos, e estabeleceu uma relação entre a companhia e equipamentos usados nas eleições brasileiras.

“Uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, é que tenha uma programação para alteração das votações naquele país”, afirmou Flávio.

Na sequência, acrescentou: “Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana”.

A Justiça Eleitoral já havia desmentido essa associação em outros ciclos eleitorais. Segundo o TSE, a Smartmatic não fornece nem produz os equipamentos utilizados para a votação no Brasil.

Em 2017, quando conteúdos semelhantes passaram a circular nas redes sociais, o tribunal informou que as urnas brasileiras foram desenvolvidas por técnicos a serviço da Justiça Eleitoral e são fabricadas por empresas contratadas por meio de licitações públicas.

“As urnas eletrônicas brasileiras foram projetadas por técnicos a serviço da Justiça Eleitoral e são produzidas, sob a sua direta coordenação, por empresas selecionadas por meio de processos licitatórios públicos e de ampla concorrência”, afirmou o tribunal à época.

O TSE voltou a publicar esclarecimentos sobre o tema nos ciclos eleitorais seguintes, entre eles os de 2020 e 2022, e reafirmou nesta terça-feira que não existe relação entre as urnas eletrônicas brasileiras e a Smartmatic nos termos apresentados pelo senador.

A empresa venezuelana já manteve contratos com a Justiça Eleitoral brasileira, mas para outros serviços. Os acordos envolveram, por exemplo, conexão de dados e voz e não incluíram a programação ou a operação das urnas.

A Smartmatic também participou de uma licitação para fabricar equipamentos destinados às eleições de 2020, mas não venceu a concorrência.

Pré-campanha diz que fala foi descontextualizada

Após a repercussão, a equipe de Flávio divulgou uma nota assinada pelo senador, por Rogério Marinho, coordenador-geral da pré-campanha, e por Maria Claudia Bucchianeri, coordenadora jurídica da campanha.

Segundo o texto, Flávio “se limitou a relatar dois fatos públicos e amplamente divulgados pela imprensa”: a reunião com embaixadores que deu origem ao processo de inelegibilidade de Jair Bolsonaro e documentos divulgados nos Estados Unidos sobre suspeitas de fraude nas eleições venezuelanas.

A nota sustenta que a passagem do discurso sobre o tema foi “brevíssima” e destaca que o próprio senador afirmou não estar “questionando o sistema de votação brasileiro”.

A pré-campanha também reafirmou sua “integral confiança no sistema eleitoral brasileiro” e defendeu missões internacionais de observação como instrumentos capazes de ampliar “a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições”.

Em uma primeira manifestação divulgada após o evento, Flávio já havia adotado argumento semelhante. “O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, não coloca em dúvida o processo eleitoral brasileiro. O convite para a presença de observadores internacionais segue uma prática adotada em diversas democracias e reforça a transparência no sistema eleitoral”, afirmou a nota.

O encontro, chamado “Debatendo o Brasil”, reuniu integrantes do corpo diplomático de dezenas de países em Brasília. A presença de representantes estrangeiros ampliou a repercussão política das declarações e levou o episódio para o debate da pré-campanha presidencial de 2026.