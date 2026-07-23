Valdemar aposta em candidatura de Michelle ao Senado

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou acreditar que Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado pelo Distrito Federal, apesar da crise entre a ex-primeira-dama e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Segundo Valdemar, Michelle demonstrou disposição para disputar as eleições, mas espera uma manifestação pública de Flávio antes de tomar a decisão definitiva.

"Eu acho que a Michelle vai ser candidata. Estou torcendo. Michelle tem tudo para ser eleita senadora. Quando ela falou que não queria ser candidata atrapalhou um pouco. Mas eu não tenho dúvida", afirmou. "Ela está disposta, mas quer que o Flávio faça alguma coisa, que se manifeste", acrescentou.

Valdemar disse não acreditar que Michelle participe da convenção nacional do partido, marcada para os próximos dias, mas afirmou considerar uma reaproximação entre ela e Flávio fundamental para a campanha eleitoral.

"Queria que ela fosse à convenção, mas tudo bem. Precisa ver isso. É difícil. Problema de família é um inferno", declarou.

Presidente do PL descarta troca de Flávio

O dirigente também descartou qualquer possibilidade de substituição de Flávio Bolsonaro na disputa presidencial, mesmo diante dos desgastes recentes envolvendo o senador.

Valdemar ainda minimizou os impactos do caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, afirmou que Jair Bolsonaro teria capacidade de ajudar o partido a eleger "uns oito senadores a mais" caso pudesse participar da campanha e defendeu sua atuação nas negociações sobre emendas parlamentares.

Durante a entrevista, Valdemar voltou a rebater críticas relacionadas às investigações sobre o uso de emendas parlamentares e atacou o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que negou ao Supremo Tribunal Federal participar das articulações sobre a distribuição dos recursos.

"Ele mentiu para caramba na resposta. É um desqualificado. Kassab é frouxo", afirmou.

O presidente do PL também respondeu aos ataques do influenciador Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), classificando-o como "um doido varrido" e dizendo que ele "não tem voto".

*Com O Globo