SP suspende rodízio na Zona Leste após incêndio em trem da Trivia

A Prefeitura de São Paulo suspendeu, na manhã desta quinta-feira, 23, o rodízio municipal de veículos em importantes vias da Zona Leste após uma falha que interrompeu a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, operadas pela Trivia Trens.

A medida busca reduzir os impactos no trânsito provocados pela paralisação do sistema ferroviário.

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a suspensão vale para as avenidas Salim Farah Maluf, Celso Garcia, Radial Leste, do Estado, Luiz Inácio de Anhaia Mello e Marginal Tietê, no trecho até o Centro.

Nas demais regiões da cidade, o rodízio segue normalmente.

Incêndio em trem provocou falha nas linhas da Trivia

O problema teve início após um incêndio em uma composição da Trivia Trens, na região da estação Bresser-Mooca, no Brás. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado foi registrado às 5h38 para a Rua Bresser, 1.408. Três viaturas foram enviadas ao local após relatos de muita fumaça em um trem.

Segundo a corporação, o incêndio foi rapidamente controlado e extinto na composição. Não houve registro de vítimas.

De acordo com o g1, a ocorrência provocou a interrupção do fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, comprometendo a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Imagens registraram passageiros caminhando sobre os trilhos durante o desembarque assistido.

A concessionária informou que a Linha 11-Coral passou a operar parcialmente entre Estudantes e Corinthians-Itaquera, enquanto as linhas 12-Safira, 13-Jade e o Serviço Expresso Aeroporto tiveram a circulação temporariamente interrompida.

Para reduzir os impactos, a empresa acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), com 21 ônibus fazendo o transporte entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste. A EXAME procurou a Trivia Trens para comentar a ocorrência, mas ainda não havia recebido resposta até a publicação desta reportagem.

A EXAME entrou em contato com a Trivia e, até o momento, não obteve respostas. O espaço segue aberto.

Problema da CPTM foi diferente

Além da ocorrência na Trivia Trens, a CPTM também enfrentou um problema nesta quinta-feira, mas sem relação com o incêndio.

Segundo a companhia, um ato de vandalismo na região da estação Mauá danificou cabos e caixas de equipamentos da Linha 10-Turquesa por volta das 4h. Os suspeitos foram flagrados por equipes de segurança durante uma ronda e fugiram do local.

Os trens circularam com velocidade reduzida entre Mauá e Ribeirão Pires até as 9h, quando a operação foi totalmente normalizada após a conclusão dos reparos.

Metrô reforçou a operação

Com a migração de passageiros das linhas da Trivia, o Metrô reforçou a operação da Linha 3-Vermelha. Desde as 6h, foram abertas as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para facilitar a distribuição da demanda.

A companhia também colocou dois trens extras em circulação, realizou manobras intermediárias nas estações Tatuapé e Penha e passou a enviar trens vazios para plataformas com maior lotação. O Metrô ainda reforçou o efetivo de funcionários nas estações de transferência para orientar os passageiros e agilizar o embarque durante a manhã.