As 10 cidades com mais roubos e furtos de celular no Brasil; veja a lista

Os roubos e furtos de celular no Brasil caíram em 2025, mas o problema permanece concentrado nos grandes centros urbanos. Os dados são do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Segundo o Anuário, foram registradas 792.284 ocorrências no país no ano passado, o equivalente a 371,2 aparelhos subtraídos para cada 100 mil habitantes. O volume representa uma redução de 7,7% em relação a 2024, quando houve 855.113 registros.

Na comparação com 2019, ano de maior incidência da série histórica, quando foram contabilizadas 1.053.433 ocorrências, a queda chega a 25%.

Apesar da redução geral, o comportamento dos crimes mudou. Enquanto os roubos de celular caíram 18,6% entre 2024 e 2025, os furtos cresceram 0,9%. Como consequência, atualmente seis em cada dez celulares subtraídos no Brasil são furtados, enquanto quatro em cada dez são roubados.

As dez cidades brasileiras com as maiores taxas de roubos e furtos de celular por 100 mil habitantes em 2025 são:

Grandes cidades

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as maiores taxas de roubos e furtos de celular estão fortemente concentradas em grandes centros urbanos, sobretudo capitais e municípios que integram regiões metropolitanas.

Entre as 20 cidades com os maiores índices do país, 14 são capitais estaduais. As demais são municípios vizinhos a grandes capitais, inseridos na mesma dinâmica urbana e metropolitana.

Outro aspecto destacado pelo Anuário é a concentração regional. Das 20 cidades com maiores taxas, oito estão no Nordeste, seis no Norte e seis no Sudeste, destacando que o fenômeno está concentrado nas maiores áreas urbanas dessas regiões.

São Paulo

Apesar de ocupar a terceira colocação no ranking proporcional, São Paulo concentra o maior volume absoluto de roubos e furtos de celular do Brasil.

Segundo o Fórum, a cidade reúne 5,6% da população brasileira, mas responde por 20% de todos os roubos e furtos de celular registrados no país.

Para o Anuário, isso evidencia que o município exerce um papel central na dinâmica nacional desse mercado ilícito, combinando elevada incidência com um enorme mercado consumidor.