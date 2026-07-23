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Falhas da Trivia e da CPTM afetam trens em SP nesta quinta

Linha 10 da CPTM foi afetada por vandalismo, enquanto falha de energia interrompeu linhas da Trivia Trens pela manhã; Metrô reforça a operação para conter alto fluxo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 23 de julho de 2026 às 07h45.

Última atualização em 23 de julho de 2026 às 07h48.

A manhã desta quinta-feira, 23, foi marcada por problemas distintos na rede de trens da Grande São Paulo. Enquanto a Trivia Trens registrou uma interrupção no fornecimento de energia que afetou as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, a CPTM teve a circulação prejudicada na Linha 10-Turquesa após um ato de vandalismo com corte de cabos.

As ocorrências são independentes e aconteceram em sistemas diferentes. O maior impacto foi registrado nas linhas operadas pela Trivia, onde passageiros enfrentaram paralisações, plataformas lotadas e precisaram deixar uma composição pelos trilhos na região da estação Brás.

Falha de energia paralisa linhas da Trivia

De acordo com o g1, uma ocorrência interrompeu o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, comprometendo a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Imagens mostram um trem com princípio de incêndio na região da estação Bresser-Mooca e passageiros caminhando sobre os trilhos durante o desembarque assistido.

Segundo a concessionária, a Linha 11-Coral passou a operar parcialmente, entre Estudantes e Corinthians-Itaquera. Já as linhas 12-Safira, 13-Jade e o Serviço Expresso Aeroporto tiveram a circulação temporariamente interrompida.

Para reduzir os impactos, a empresa acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), com 21 ônibus atendendo o trecho entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste. A concessionária informou que equipes técnicas trabalham para identificar a causa da falha e restabelecer a circulação no menor prazo possível.

A EXAME procurou a Trivia Trens, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Vandalismo afeta a Linha 10 da CPTM

Já na CPTM, a companhia informou que identificou por volta das 4h um ato de vandalismo na região da estação Mauá, em que suspeitos cortaram cabos e danificaram caixas de equipamentos. Eles foram flagrados por uma equipe de segurança durante uma ronda e fugiram do local.

Em decorrência dos reparos, os trens passaram a circular com velocidade reduzida entre as estações Mauá e Ribeirão Pires, provocando velocidade reduzida da Linha 10-Turquesa.

Metrô reforça operação

Com o aumento da demanda provocado principalmente pelos problemas nas linhas da Trivia, o Metrô reforçou a operação da Linha 3-Vermelha. Desde as 6h, foram abertas as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para facilitar a distribuição dos passageiros.

A companhia também colocou dois trens extras em circulação e passou a realizar manobras intermediárias nas estações Tatuapé e Penha para ampliar a oferta de viagens. O Metrô ainda informou que envia trens vazios para estações com maior lotação e reforçou o número de funcionários nas áreas de transferência para reduzir os impactos aos passageiros.

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