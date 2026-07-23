Michelle Bolsonaro reage a pedido de reconciliação de Flávio: 'Eu te desculpo, vamos conversar'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo nas redes sociais na noite desta quinta-feira, 23, em resposta ao pedido público de desculpas feito pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Na publicação, ela afirma que aceita as desculpas e propõe uma conversa para superar as divergências.

"Recebi suas palavras com muita paz. Quero te agradecer por sua sinceridade", declarou Michelle.

Na gravação, a esposa de Jair Bolsonaro afirmou que reconhecer erros exige coragem e que valoriza o gesto do senador. A ex-primeira-dama também enfatizou que ambos compartilham o mesmo objetivo político e que interesses maiores devem prevalecer sobre conflitos pessoais.

Em seguida, Michelle disse que aceita o pedido de desculpas e convidou Flávio para uma reunião. "Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil".

Pedido de desculpas

Mais cedo, Flávio Bolsonaro publicou um vídeo no qual renovou o convite para que Michelle Bolsonaro atue ao seu lado durante a campanha. O senador também pediu desculpas pelos "momentos que causaram desconforto" e afirmou que nunca teve a intenção de desrespeitá-la.

Na gravação, Flávio declarou que a situação enfrentada por Jair Bolsonaro exige união entre aliados. Ele disse acreditar que compartilha com Michelle o objetivo de defender o país e reforçou que as portas permanecem abertas para uma aproximação política.

O senador também afirmou que, por serem figuras públicas, os desentendimentos entre ambos acabam sendo explorados por adversários políticos. Por isso, pediu que seus apoiadores priorizem a união e deixem as divergências no passado.

A troca de manifestações ocorre poucos dias antes da convenção nacional do PL, marcada para sábado, 25, em São Paulo. Flávio ainda não anunciou quem será seu candidato a vice-presidente e enfrenta resistência de lideranças da federação União-PP e do Republicanos.

O episódio acontece em um momento de desgaste para a pré-campanha do senador. Nesta semana, declarações de Flávio sobre as urnas eletrônicas, com acusações rejeitadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), provocaram repercussão entre aliados, que demonstraram preocupação com os efeitos do discurso junto ao eleitorado independente.

Outro tema envolvendo o parlamentar foi a divulgação de informações sobre duas notas fiscais, de R$ 500 mil cada, emitidas por seu escritório de advocacia para uma empresa que recebeu recursos do Banco Master.

Nas redes sociais, Flávio afirmou que recusou prestar serviços à empresa e informou que as notas fiscais foram canceladas. Segundo o senador, ele não recebeu qualquer pagamento relacionado ao caso e precisou esclarecer publicamente o episódio.

O pedido de desculpas foi divulgado cerca de um mês após Michelle Bolsonaro tornar pública a existência de um desentendimento entre os dois. Em vídeos publicados em 24 de junho, a ex-primeira-dama afirmou ter sido maltratada e humilhada pelo senador e disse que ambos estavam sem se falar desde o fim de 2025.

Na ocasião, Michelle atribuiu o rompimento à disputa em torno da composição do palanque político no Ceará, episódio que marcou o afastamento entre os dois integrantes do PL.

Veja a íntegra da declaração de Michelle Bolsonaro

"Depois que deixei o PL Mulher, me recolhi e tentei me afastar das articulações e da cena política. Flávio, eu assisti o seu vídeo e recebi as suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Você sabe o quanto a verdade é importante para mim.

Todos nós cometemos erros, isso é humano, e o seu gesto de vir ao público para pedir desculpas tem muito valor e poucos homens teriam coragem de fazer isso. Eu sei que os dias não estão fáceis para nós, para as nossas famílias e para milhões de brasileiros que esperam por dias melhores.

Para cumprirmos grandes missões, o nosso coração precisa estar limpo e livre para que novas histórias sejam construídas. Histórias baseadas na verdade, no respeito e na esperança. Existe um Brasil esperando para ser reconstruído e tenho certeza de que todos nós podemos unir forças para levarmos isso adiante. Vamos fazer isso pelo meu marido e seu pai e por cada um dos brasileiros que querem um Brasil melhor para seus filhos e netos.

O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito o seu pedido. Eu te desculpo. Vamos sentar, vamos conversar, ajustar os detalhes e juntos vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o nosso Brasil.

Façamos isso pelo nosso maior líder Jair Bolsonaro, por essas famílias brasileiras que eu encontrei enquanto percorri o país instalando pele mulher e por um Brasil que precisa de gente de pé, não de gente dividida.

Eu quero agradecer de maneira muito especial as minhas amigas Celina Leão e Damares Alves que se empenharam dia e noite para que esse momento de reconciliação pudesse acontecer. Amigas, muito obrigada. Deus está no controle de tudo e Ele nos dará a vitória final. Que Deus nos abençoe."