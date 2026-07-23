Artesp determina retorno das linhas 11, 12, 13 à CPTM após incêndio em trem

Na tarde desta quinta-feira, 23, a Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado) anunciou que determinou o retorno da CPTM à operação das linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias. Segundo a agência, a medida será formalizada até o fim desta quinta-feira e tem como objetivo garantir a qualidade do serviço e evitar novas falhas durante a fase de transição da concessão.

De acordo com a Artesp, a decisão está prevista no contrato firmado com a concessionária e foi tomada após os problemas registrados nos primeiros dias da operação assistida da Trivia Trens.

"O que nós vimos nos últimos dois dias, especialmente hoje, é inaceitável. Como fiscalizadores e reguladores do contrato, estamos agindo de modo imediato. A ideia é a volta da CPTM pra operação porque o que nós vimos realmente é muito ruim, muito penoso para o cidadão", afirmou o diretor-presidente da Artesp, André Isper.

A decisão ocorre após a manhã desta quinta-feira ser marcada por problemas distintos na rede de trens da Grande São Paulo. Enquanto a Trivia Trens registrou uma interrupção no fornecimento de energia que afetou as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, a CPTM teve a circulação prejudicada na Linha 10-Turquesa após um ato de vandalismo com corte de cabos.

As ocorrências são independentes e aconteceram em sistemas diferentes. O maior impacto foi registrado nas linhas operadas pela Trivia, onde passageiros enfrentaram paralisações, plataformas lotadas e precisaram deixar uma composição pelos trilhos na região da estação Brás.

Segundo a agência, a forma de atuação da CPTM será definida ao longo desta quinta-feira. A companhia dispõe de equipes técnicas, estrutura operacional e pessoal preparado para assumir novamente a operação e reduzir os impactos aos passageiros.

A Artesp afirmou ainda que os contratos de concessão atuais preveem mecanismos de monitoramento e fiscalização que permitem o retorno da operação conjunta quando as etapas de transição não são cumpridas de forma satisfatória.

Pessoas nos trilhos da Linha 11 Coral. Entre Carrão e Tatuapé pic.twitter.com/U6dKvnRvew — Bianca Garrido (@BiancaGarr31537) July 23, 2026

Falha de energia paralisa linhas da Trivia

De acordo com o g1, uma ocorrência interrompeu o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, comprometendo a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Imagens mostram um trem com princípio de incêndio na região da estação Bresser-Mooca e passageiros caminhando sobre os trilhos durante o desembarque assistido.

Segundo a concessionária, a Linha 11-Coral passou a operar parcialmente, entre Estudantes e Corinthians-Itaquera. Já as linhas 12-Safira, 13-Jade e o Serviço Expresso Aeroporto tiveram a circulação temporariamente interrompida.

Para reduzir os impactos, a empresa acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE), com 21 ônibus atendendo o trecho entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste. A concessionária informou que equipes técnicas trabalham para identificar a causa da falha e restabelecer a circulação no menor prazo possível.

Os passageiros tiveram de abandonar os trens e seguir a pé pelos trilhos pic.twitter.com/4YgWvkl1YH — Mílton Jung (@miltonjung) July 23, 2026

Artesp vai apurar falhas da concessionária

Além de determinar o retorno temporário da CPTM, a Artesp informou que instaurará um procedimento para identificar as causas das ocorrências registradas e apurar eventual responsabilidade da Trivia Trens.

Segundo a agência, poderão ser adotadas todas as medidas administrativas previstas no contrato, incluindo a aplicação de penalidades, caso sejam constatadas falhas na prestação do serviço. A Artesp afirmou ainda que atuará com rigor para garantir o cumprimento das obrigações contratuais e assegurar a qualidade do transporte prestado aos usuários.

Leia a nota da Trivia Trens na íntegra

"São Paulo, 23 de julho de 2026 – A Trivia Trens informa que as operações das Linhas 11-Coral e 12-Safira estão em processo de regularização. No momento, a operação da Linha 11-Coral e 13-Jade já estão regularizadas, operando por toda extensão. Já a Linha 12-Safira opera parcialmente entre as estações Tatuapé e Calmon Viana. Hoje, por volta das 5h40, uma falha em um trem provocou uma ocorrência elétrica entre as estações Tatuapé e Brás. A prioridade da concessionária, neste momento, é a segurança das pessoas e o restabelecimento do serviço no menor tempo possível.

Para minimizar os impactos aos passageiros, a Trivia Trens solicitou o acionamento do PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), com 36 ônibus em operação para atendimento aos passageiros afetados. Também foi solicitada ao Metrô a transferência gratuita de passageiros nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera.

A Trivia Trens lamenta os transtornos causados aos passageiros e reforça que está mobilizando todos os recursos necessários para o restabelecimento da operação. A concessionária orienta os passageiros a acompanharem as atualizações sobre a circulação pelos canais oficiais."

Vandalismo afeta a Linha 10 da CPTM

Já na CPTM, a companhia informou que identificou por volta das 4h um ato de vandalismo na região da estação Mauá, em que suspeitos cortaram cabos e danificaram caixas de equipamentos. Eles foram flagrados por uma equipe de segurança durante uma ronda e fugiram do local.

Em decorrência dos reparos, os trens passaram a circular com velocidade reduzida entre as estações Mauá e Ribeirão Pires, provocando velocidade reduzida da Linha 10-Turquesa.

Metrô reforça operação

Com o aumento da demanda provocado principalmente pelos problemas nas linhas da Trivia, o Metrô reforçou a operação da Linha 3-Vermelha. Desde as 6h, foram abertas as transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera para facilitar a distribuição dos passageiros.

A companhia também colocou dois trens extras em circulação e passou a realizar manobras intermediárias nas estações Tatuapé e Penha para ampliar a oferta de viagens. O Metrô ainda informou que envia trens vazios para estações com maior lotação e reforçou o número de funcionários nas áreas de transferência para reduzir os impactos aos passageiros.