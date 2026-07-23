Tarcísio diz que pode romper contrato com Trivia após falha nas linhas 11, 12 e 13

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira, 23, que poderá romper o contrato com a concessionária Trivia Trens, responsável pelas linhas 11, 12 e 13, caso as obrigações contratuais não sejam cumpridas.

"Se a empresa não conseguir cumprir aquilo que está previsto no contrato, ela vai sofrer as sanções e a gente também não vai hesitar, em algum momento, em tirar a empresa do contrato e aplicar uma caducidade", disse em entrevista à TV Tem durante agenda em Ourinhos, no interior de São Paulo.

A declaração ocorreu após um incêndio em um trem entre as estações Brás e Tatuapé, o que gerou o autodesligamento da rede elétrica e a região ficou sem energização. A circulação de trens foi interrompida.

Este foi apenas o terceiro dia de operação da empresa nas linhas. O governo paulista determinou o retorno da CPTM à operação das linhas 11-Coral, 12-Safira, 13-Jade e do Serviço Expresso Aeroporto por um período inicial de até 90 dias.

Tarcísio disse que a medida já estava prevista em contrato e classificou como "inaceitáveis" os problemas registrados nesta manhã e que não tolerará uma empresa que deixe a população desatendida.

"A empresa precisa se preparar melhor. É inaceitável o que aconteceu no dia de hoje", disse.

O chefe do executivo paulista e candidato à reeleição reforçou que o problema não começou "há três dias" e disse que o contrato prevê R$ 14 bilhões em investimentos.

"Isso também é resultado de muito tempo sem investimento. Sabemos que o serviço está ruim", afirmou.

Falhas levaram passageiros a caminhar pelos trilhos

Na manhã desta quinta-feira, uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto interrompeu a circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Um trem também apresentou princípio de incêndio no trecho entre Brás e Tatuapé, obrigando passageiros a deixarem as composições e caminharem pelos trilhos até locais seguros.

As imagens da ocorrência mostraram centenas de passageiros andando pela via férrea durante o horário de pico, em um dos principais corredores ferroviários da capital paulista.

A Trivia acionou o PAESE, Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência, com 21 ônibus para atender o trecho afetado entre as estações Bresser-Mooca e USP Leste, enquanto equipes técnicas atuavam para restabelecer a operação.

Além da retomada temporária da CPTM, a Artesp informou que abrirá um procedimento para apurar as causas das falhas e verificar eventual responsabilidade da concessionária. Caso sejam constatados descumprimentos contratuais, o órgão regulador afirmou que poderá aplicar as penalidades previstas no contrato de concessão.