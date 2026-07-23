'Preocupação': Brasil se pronuncia quatro dias após Ortega dizer que não haverá eleição na Nicarágua

"O governo brasileiro recebeu com preocupação a declaração do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, durante ato alusivo ao 47º aniversário da Revolução Sandinista, de que em seu país 'não voltará a haver eleições'", diz o documento do Itamaraty.

O ministério diz que "a realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso".

O governo do Brasil também conclamou as autoridades da Nicarágua "a assegurarem ao povo nicaraguense o livre exercício do direito soberano de escolha dos seus governantes".

Daniel Ortega governa o país desde 2007 e, desde o ano passado, cogoverna com a esposa, Rosario Murillo. Ex-guerrilheiro, ele foi um dos líderes da Revolução Sandinista. Ele foi eleito à presidência pela primeira vez em 1984 e disputou a reeleição em 1990, tendo perdido a eleição para Violeta Chamorro.

Aos 80 anos, Ortega anunciou no domingo, durante evento que comemorava os 50 anos da Revolução, que o país não voltará a ter eleições.