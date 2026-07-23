'Preocupação': Brasil se pronuncia quatro dias após Ortega dizer que não haverá eleição na Nicarágua

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Daniel Ortega (AFP)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 23 de julho de 2026 às 16h34.
Última atualização em 23 de julho de 2026 às 16h36.
O Ministério das Relações Exteriores afirmou, em nota divulgada nesta quinta-feira, 23, ter recebido "com preocupação" as declarações do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que não haverá mais eleições no país da América Central, feitas no último domingo, 19.
A nota foi emitida após a oposição bolsonarista criticar publicamente o governo Lula por não ter se pronunciado sobre o assunto.
"O governo brasileiro recebeu com preocupação a declaração do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, durante ato alusivo ao 47º aniversário da Revolução Sandinista, de que em seu país 'não voltará a haver eleições'", diz o documento do Itamaraty.
O ministério diz que "a realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso".
O governo do Brasil também conclamou as autoridades da Nicarágua "a assegurarem ao povo nicaraguense o livre exercício do direito soberano de escolha dos seus governantes".
Daniel Ortega governa o país desde 2007 e, desde o ano passado, cogoverna com a esposa, Rosario Murillo. Ex-guerrilheiro, ele foi um dos líderes da Revolução Sandinista. Ele foi eleito à presidência pela primeira vez em 1984 e disputou a reeleição em 1990, tendo perdido a eleição para Violeta Chamorro.
Aos 80 anos, Ortega anunciou no domingo, durante evento que comemorava os 50 anos da Revolução, que o país não voltará a ter eleições.