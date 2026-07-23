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'Preocupação': Brasil se pronuncia quatro dias após Ortega dizer que não haverá eleição na Nicarágua

Declaração ocorre após críticas da oposição ao silêncio do governo em relação à declaração do líder de Nicarágua

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Daniel Ortega (AFP)

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Daniel Ortega (AFP)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 23 de julho de 2026 às 16h34.

Última atualização em 23 de julho de 2026 às 16h36.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, em nota divulgada nesta quinta-feira, 23, ter recebido "com preocupação" as declarações do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que não haverá mais eleições no país da América Central, feitas no último domingo, 19.

A nota foi emitida após a oposição bolsonarista criticar publicamente o governo Lula por não ter se pronunciado sobre o assunto.

"O governo brasileiro recebeu com preocupação a declaração do Presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, durante ato alusivo ao 47º aniversário da Revolução Sandinista, de que em seu país 'não voltará a haver eleições'", diz o documento do Itamaraty.

O ministério diz que "a realização de eleições livres, periódicas, plurais e transparentes é um dos esteios da democracia, valor com que o Brasil tem um profundo compromisso".

O governo do Brasil também conclamou as autoridades da Nicarágua "a assegurarem ao povo nicaraguense o livre exercício do direito soberano de escolha dos seus governantes".

Daniel Ortega governa o país desde 2007 e, desde o ano passado, cogoverna com a esposa, Rosario Murillo. Ex-guerrilheiro, ele foi um dos líderes da Revolução Sandinista. Ele foi eleito à presidência pela primeira vez em 1984 e disputou a reeleição em 1990, tendo perdido a eleição para Violeta Chamorro.

Aos 80 anos, Ortega anunciou no domingo, durante evento que comemorava os 50 anos da Revolução, que o país não voltará a ter eleições.

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