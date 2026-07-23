Em vídeo, Flávio Bolsonaro diz querer reconciliação com Michelle para 'salvar o país'

O pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL - RJ) divulgou nesta quinta-feira, 23, um vídeo onde pede desculpas à ex-primeira dama Michelle Bolsonaro. Na mensagem, Flávio pede por união na direita para que seja possível "salvar o país das mãos da esquerda e do PT" e elogia a atuação política de sua madrasta.

O vídeo é divulgado em momento de tensão no bolsonarismo, após Michelle publicar um vídeo no fim de junho afirmando que Flávio a "isolou" da campanha presidencial.

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Na gravação, Flávio afirma que "o nosso Brasil não aguenta mais quatro anos de PT" e critica a possibilidade de continuidade do atual governo. "Alguém que já teve três mandatos para fazer alguma coisa e não fez não merece um quarto, porque é óbvio que não vai fazer de novo", diz.

Em seguida, o senador faz um apelo para que aliados participem da campanha. "Para a gente libertar o Brasil e levar prosperidade para a nossa nação, é preciso que todos entrem em campo e me ajudem", afirma.

O vídeo termina com um convite direto à ex-primeira-dama para integrar a campanha. "Michelle, renovo aqui o convite para caminharmos juntos na missão de defender o Brasil e honrar o nosso maior líder, que é Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho a convicção de que a gente compartilha do mesmo objetivo: trabalhar por um Brasil mais seguro, próspero e cheio de esperança. As portas estão abertas. O Brasil precisa de todos aqueles que desejam contribuir para o futuro", conclui.

Flávio elogia atuação de Michelle

Ao se dirigir diretamente a Michelle Bolsonaro, Flávio elogia sua atuação política e social. "Todos nós reconhecemos o grande trabalho que ela fez no PL Mulher. Percorreu o Brasil inteiro por uma causa, inspirando milhares de mulheres a ingressarem na vida pública", declara.

O senador também destaca outras iniciativas da ex-primeira-dama. "E também o seu trabalho para ajudar pessoas com doenças raras e os surdos", diz. Na sequência, afirma que, "com a covardia que fizeram com meu pai, ela tem a responsabilidade de cuidar dele no dia a dia" e acrescenta: "Ela precisa ser reconhecida e respeitada também por isso".

Ao pedir desculpas, Flávio reconhece os atritos recentes e afirma que "o momento é difícil para todo mundo". "Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito e, mais uma vez, peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto", declara.

O senador também diz que os desentendimentos públicos acabam beneficiando adversários políticos. "Como somos pessoas públicas, isso acaba sendo explorado pelos nossos opositores. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai", afirma. Em seguida, faz um apelo aos apoiadores: "Vamos olhar para frente nesse momento, focar no objetivo principal, que é resgatar o nosso Brasil".

Na parte final da gravação, Flávio defende que o grupo mantenha a unidade. "Não vamos transformar essa situação em mais motivos de ataques que podem e serão explorados contra nós mesmos. Vamos evitar qualquer divisão. O momento exige união. O que nos une é muito maior do que qualquer diferença", diz.

Disputa no Ceará deu origem ao racha

A crise teve início durante as negociações do PL para a disputa ao Senado no Ceará. Michelle defendia a candidatura da vereadora Priscila Costa (PL-CE), vice-presidente nacional do PL Mulher e uma de suas principais aliadas.

Flávio, por outro lado, conduziu as articulações que levaram o partido a apoiar Alcides Fernandes (PL-CE), pai do deputado federal André Fernandes (PL-CE).

Insatisfeita com o desfecho das negociações, Michelle publicou um vídeo acusando aliados de Flávio de trabalharem para retirar Priscila da disputa e questionou diretamente a condução política do senador.

Dias depois, a ex-primeira-dama anunciou sua saída da presidência do PL Mulher. Embora tenha atribuído a decisão à necessidade de dedicar mais tempo ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, e à filha Laura, aliados reconhecem que o conflito acelerou seu afastamento do comando do segmento feminino do partido e aprofundou o racha interno.