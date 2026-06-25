Como é a vida casual da equipe que faz a Casual EXAME

Quem folheia as páginas da Casual EXAME ou navega por nossas reportagens digitais busca mais do que informação. Busca inspiração, curadoria e as tendências que movem o universo do lifestyle, da cultura e dos negócios. Para ditar o ritmo desse mercado com propriedade, é preciso, antes de tudo, viver o que se escreve.

Por trás de cada recomendação de restaurante, análise de vinhos, perfis de alta relojoaria ou entrevistas com grandes nomes de Hollywood, existe uma equipe plural de jornalistas, designers e fotógrafos que transformam as próprias vivências cotidianas em combustível para a revista.

Neste espaço, abrimos os bastidores da redação para mostrar o que move o nosso time quando as telas se fecham e o cronograma de fechamento dá trégua. Seja nas quadras de tênis, na pesquisa minuciosa da produção de vidros artesanais, no garimpo de novos balcões gastronômicos ou nas caminhadas pelos vinhedos de Bordeaux, conheça os hobbies e as paixões casuais de quem faz a Casual:

① IVAN PADILLA

https://www.instagram.com/p/DZbTaYYO2NA/

É editor-executivo da Casual e da editoria de marketing. Foi redator-chefe da GQ Brasil, diretor de redação da VIP e diretor de projetos especiais na Editora Abril. Na sua vida casual, gosta de viajar com a família, joga (e assiste) tênis e estuda sobre relojoaria.

② CAROLINA GEHLEN

Na EXAME desde 2010, a designer gráfica e diretora de arte coordena o time visual da marca, além de colaborar, cada vez mais, com reportagens para a editoria Casual — o universo dos cafés é uma de suas paixões. Detalhista, está sempre aprimorando o layout de tudo o que chega aos leitores.

③ JÚLIA STORCH

Pós-graduada em culturas digitais pela Universidade de Maastricht, escreve sobre lifestyle na Casual EXAME desde 2020. Foi repórter da revista Elle Brasil e jurada no Mondial du Fromage, na França. Tem interesse por experiências gastronômicas e pela criação de peças de vidro, sempre em busca de referências culturais para suas produções.

④ LEANDRO FONSECA

O editor de fotografia da EXAME, da qual é veterano, é conhecido por deixar à vontade diante das câmeras até os executivos mais sisudos. É o resultado de quase 37 anos de profissão. Nos fins de semana, gosta de jogar futebol. Nesta edição, clicou nossa personagem de capa.

⑤ DANIEL SALLES

Colaborador da EXAME, também é host do videocast Se Meu Inconsciente Falasse. Está sempre conhecendo bares e restaurantes novos, viajando com a família, vendo séries e tentando diminuir a pilha de livros acumulados.

⑥ LUIZA VILELA

Pós-graduanda em Gestão da Indústria Cinematográfica pela FAAP, escreve sobre cultura na EXAME desde 2022. Crítica de cinema, entrevistou alguns dos maiores nomes de Hollywood, como Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Michael Douglas e Hugh Jackman. É defensora das salas de cinema e dos palcos do teatro, e acredita que a cultura é o reflexo de um país.

⑦ ALEXANDRA FORBES

Escreve sobre vinhos há mais de 30 anos. Ex-editora sênior da EXAME VIP, foi colunista da GQ Brasil, Folha de S.Paulo e Globo. Já entrevistou as maiores autoridades do assunto. Participa de degustações mundo afora e vive em Bordeaux, com o marido enólogo, na vinícola da família, o Château Marjosse. Nesta edição, estreia a coluna In Vino Veritas.