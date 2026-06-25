A empresa de SP que mira milhões com sensor que vigia floresta 24 horas por dia

Detectar um incêndio antes que ele destrua a floresta é a aposta de uma startup que estava expondo sua tecnologia no BAS 2026. Aos 50 anos, o biólogo Christian Vosgrau mudou o rumo da carreira. Após anos trabalhando com marketing, criou a empresa que desenvolve tecnologia para monitorar florestas e prevenir incêndios em tempo real.

Fundada em 2023, a Carbon Exchange criou um dispositivo capaz de aferir temperatura, umidade, pressão atmosférica, monóxido de carbono e sinais de fumaça, enviando os dados para uma plataforma que permite acompanhar áreas remotas 24 horas por dia.

Como funciona a tecnologia da Carbon

O modelo da empresa baseia-se na venda do serviço de monitoramento, com cobrança mensal por hectare acompanhado. A tecnologia também busca atender o mercado de créditos de carbono, oferecendo uma auditoria contínua da floresta em pé. Em 2024, a Carbon Exchange faturou 400.000 reais e projeta chegar a 1,5 milhão de reais neste ano.

A empresa também prepara uma rodada Série A até 2026 e amplia sua atuação para novos estados e mercados internacionais.