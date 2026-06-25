Trump combina tarifas e incentivos e acelera investimentos brasileiros nos EUA

O governo de Donald Trump usa a clássica estratégia americana de carrots-and-sticks, que combina recompensas e punições, para atrair mais indústrias para o país. De um lado, oferece uma punição, as tarifas de importação.

Na outra ponta, criou incentivos, especialmente pela Big Beautiful Bill (BBB), lei aprovada no ano passado que reduziu burocracias. Nesse cenário, algumas empresas brasileiras estão aproveitando para investir mais em terras americanas.

“As portas dos Estados Unidos estão, mais do que nunca, abertas para o capital brasileiro”, diz Kevin -Murakami, cônsul-geral dos EUA em São Paulo. “Uma das principais prioridades do presidente Trump é atrair investimento estrangeiro. Então, temos uma tempestade perfeita para o capital brasileiro.”

Os investimentos brasileiros nos EUA já vinham em alta desde antes do governo Trump. Em 2024, último dado disponível, o Brasil somava 22 bilhões de dólares em negócios em terras americanas.

Uma das principais empresas com novos investimentos lá é a Global Eggs, que aportou 1,2 bilhão de dólares no país, comprou outras empresas e se tornou o segundo maior produtor de ovos dos EUA.

Um dos benefícios que chamaram atenção da empresa foi um mecanismo de dedução fiscal para novos equipamentos industriais. “Enquanto no Brasil a gente tinha uma carga tributária de 34,5%, nos EUA a gente tinha de 21%. Com a BBB, a carga tributária real cai para abaixo de 10%”, diz o CEO Ricardo Faria.

Outras empresas com investimentos recentes são a JBS, que constrói uma fábrica de linguiças em Iowa, com investimento de 135 milhões de dólares, e a CBC, com uma fábrica de munições em Oklahoma com investimento de 300 milhões.

A Taurus, que fabrica armas, tem ampliado suas operações na fábrica na Geórgia, que passou a receber a montagem de mais modelos de pistolas e revólveres.

Capaz de fazer cerca de 1 milhão de unidades por ano, a fábrica americana integra uma estratégia de ampliar a manufatura local nos EUA, segundo Salésio Nuhs, presidente da Taurus. Entre avanços e solavancos, a relação comercial entre os países continua firme — até o próximo tarifaço.