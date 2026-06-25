O limite do boca a boca

Choque de Gestão: Sergio Zimerman durante mentoria com sócios da Delínea (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter
Publicado em 25 de junho de 2026 às 06h00.
Toda empresa sonha em construir uma marca capaz de crescer por indicação. Poucas percebem o momento em que essa vantagem começa a se transformar em limite.
Foi esse o diagnóstico apresentado por Sergio Zimerman à Delínea, empresa familiar de cortinas e persianas da Zona Sul de São Paulo. No Choque de Gestão, o fundador da Petz argumenta que a reputação construída ao longo de quase duas décadas garantiu estabilidade ao negócio, mas já não é suficiente para impulsionar uma nova fase de crescimento.
Hoje na segunda geração, a Delínea é comandada pelo casal Taniceli Meira e Diego Santos, ao lado de dois primos. A empresa realiza cerca de 100 projetos por mês e construiu uma base sólida de clientes apoiada principalmente na indicação. O problema surgiu quando os sócios perceberam que o crescimento havia desacelerado.
Para Zimerman, a explicação está em uma confusão comum entre empresários. Estabilidade e crescimento não são a mesma coisa. O boca a boca é um sinal de qualidade, mostra que o cliente ficou satisfeito e recomenda o serviço, mas dificilmente cria demanda nova em escala. Em algum momento, o fluxo de indicações deixa de ser suficiente para sustentar uma nova etapa de expansão.
Na visão do fundador da Petz, esperar a crise chegar para agir aumenta os riscos. Empresas saudáveis têm mais espaço para testar estratégias, corrigir erros e investir em novos caminhos sem comprometer a operação.
Para a Delínea, isso significa ampliar a presença digital e tornar a marca mais visível para consumidores que ainda não conhecem o negócio. A reputação construída ao longo de 19 anos continua sendo um dos maiores ativos da empresa. Mas, para crescer, será preciso ir além dela.
Neste projeto, pequenas e médias empresas com dores de crescimento recebem conselhos de grandes lideranças empresariais brasileiras. O resultado pode ser visto em episódios quinzenais no YouTube da EXAME.
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