Da semente ao mercado

Transformar ingredientes da floresta em produtos industriais é o desafio da Bielus. Entre manteigas de cupuaçu, sementes de murumuru e óleos de comunidades amazônicas, a empresa tenta transformar a biodiversidade em indústria.

Fundada por Marianna Cyrillo há três anos, a companhia já opera uma fábrica própria em Ananindeua (PA), exporta 85% do faturamento e quer avançar além dos cosméticos. A executiva acumulou 15 anos de experiência com ingredientes amazônicos antes de criar a empresa. Em 2025, a Bielus faturou 5 milhões de reais, alta de 260% sobre o ano anterior. Entre 2023 e maio de 2026, investiu 7,5 milhões de reais em insumos e 1 milhão de reais em estrutura.

700 milhões de reais é a receita anual direta movimentada na origem pela exportação do açaí e de seus derivados para mercados como Europa e Estados Unidos

Hoje, trabalha com 20 cooperativas, associações e núcleos comunitários e atende 240 clientes ativos. A fábrica tem capacidade para processar 20 toneladas mensais e nasceu depois de uma demanda internacional exigir mais escala. Com 85% da receita vinda de exportações para Europa e Estados Unidos, a empresa agora mira a Ásia e prepara a entrada em alimentos funcionais e wellness.